Com Son, Coreia do Sul confirma lista de convocados para a Copa do Mundo

Neste sábado (16), a Coreia do Sul confirmou os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo 2026. O técnico Hong Myung-bo chamou alguns atletas conhecidos, como Heung-min Son, do Los Angeles FC, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique.

A seleção sul-coreana disputa o 11º mundial seguido e não fica ausente desde a edição de 1982, realizada na Espanha. Além disso, a equipe teve o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2002, quando sediou o torneio ao lado do Japão. Em uma campanha marcada pelas polêmicas da arbitragem, a Coreia terminou na quarta colocação e acabou eliminada pela Alemanha, que perderia para o Brasil na grande decisão.

O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Apenas seis atuam na Coreia do Sul, com destaque para o experiente goleiro Jo Hyeon-woo, de 34 anos, que vai para a terceira Copa do Mundo de sua carreira. A equipe ainda tem dois jogadores do Japão, um da China e um do Emirados Árabes Unidos.

Além do astro Heung-min Son, que atualmente representa as cores do Los Angeles FC, mas fez a carreira pelo Tottenham. Aos 33 anos, o meia-atacante pode disputar sua última edição do mundial de seleções. Ele esteve no elenco nas copas de 2014, 2018 e 2022 e anotou três gols somando todas as participações.

A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca. No segundo jogo do torneio, a equipe estreia contra os tchecos, no Estádio Akron, localizado na cidade mexicana de Zapopan.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA COREIA DO SUL PARA A COPA DO MUNDO:

Goleiros: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Burn-keun (Jeonbuk Motors) e Jo Hyen-woo.

Defensores: Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Cho Yu-min (Al Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrela Vermelha) e Kim Min-jae (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Jens Castrop (Borussia M´gladbach), Hwang In-beom (Feyenoord), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Lee Gi-Hyuk (Gangwon), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors) e Park Jin-seob (Zhejiang FC).