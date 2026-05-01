Com recorde, Knicks massacram Hawks e avançam às semifinais; Timberwolves também se classificam

O New York Knicks conquistou a maior vitória nos playoffs de sua história ao massacrar o Atlanta Hawks por 140 a 89, na State Farm Arena, em Atlanta, na noite de quinta-feira (30). Com o resultado, a equipe de Nova York fechou a série em 4 a 2 e agora enfrenta, nas semifinais da Conferência Leste da NBA, o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, que fazem o jogo decisivo no sábado.
Com 29 pontos em 27 minutos de OG Anunoby e o segundo "triplo-duplo" da série de Karl-Anthony Towns, o New York conseguiu a maior vantagem da história dos playoffs. A diferença de 47 pontos (83 a 36) no intervalo foi a maior da história dos playoffs. Foi a terceira vitória seguidas dos Knicks, que conseguiram virar a série após duas derrotas consecutivas por apenas 1 ponto.
— Isso diz muito sobre a nossa equipe. Nos recuperamos de duas derrotas decepcionantes. Encaramos o desafio de estar em desvantagem na série e estou muito orgulhoso por isso — afirmou Karl-Anthony Towns, autor de 28 pontos, com 11 rebotes e 10 assistências.
A partida contou com as expulsões de Dyson Daniels, dos Hawks, e Mitchell Robinson, dos Knicks, que brigaram quando a equipe de Nova York abriu 50 pontos no segundo quarto. Com a partida controlada, os titulares dos Knicks deixaram a quadra com cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto.
— Cavamos um buraco enorme desde o início e foi complicado sair dele—reconheceu Jalen Johnson, cestinha do Atlanta, com 21 pontos.
Minnesota fecha série contra o Denver
Com seus três principais armadores lesionados, o Minnesota Timberwolves derrotou o Denver Nuggets por 110 a 98 diante de sua torcida no Target Center, na noite de quinta-feira, e venceu a série dos playoffs por 4 a 2. Seu adversário nas semifinais da Conferência Oeste ser o San Antonio Spurs, que passou pelo Portland Trail Blazers.
— Estou feliz que tenha acabado. Conseguimos conquistar a vitória e avançar para a próxima fase — afirmou Jaden McDaniels, cestinha da partida com 32 pontos.
Nikola Jokic liderou os Nuggets com 28 pontos, 10 assistências e nove rebotes, mas Jamal Murray, seu companheiro de equipe, sofreu muito para se desmarcar de McDaniels e terminou a partida com apenas 12 pontos.
Philadelphia bate Boston e força jogo 7
A série entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics está empatada em 3 a 3 após a vitória do Philadelphia por 106 a 98 em casa, na Xfinity Mobile Arena.
Tyrese Maxey fez 30 pontos e liderou os Sixers. Paul George fez 23 e Joel Embiid anotou um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes, além de oito assistências.
Jayson Tatum fez 17 pontos e 11 rebotes para os Celtics, enquanto Jaylen Brown fez 18.
O jogo decisivo acontece no sábado no TD Garden, em Boston.
Veja os jogos desta sexta-feira:
- Orlando Magic X Detroit Pistons
- Toronto Raptors X Cleveland Cavaliers
- Houston Rockets X Los Angeles Lakers