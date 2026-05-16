Com melhor tempo do ano, Alison dos Santos vence 300 metros com barreiras em Xangai; Matheus Lima é bronze

O Brasil teve um ótimo começo na disputa da temporada 2026 da Diamind League. Neste sábado (16), em Xangai, na China, Alison dos Santos venceu os 300 metros com barreiras e Matheus Lima, foi bronze na mesma prova. Entre eles ficou o norueguês Carsten Warholm, que levou a prata.
Alison dominou a prova e fez uma reta final emocionante com Warholm, que ainda tentou atacar nos metros finais, mas não teve velocidade suficiente para derrotar o brasileiro, que cravou 33seg01 e estabeleceu a melhor marca do ano, deixando o europeu 0seg04 atrás.
Um pouco distante da briga dos favoritos, o cearense Matheus Lima fez uma excelente prova e cronometrou 33seg75, quebrando seu recorde pessoal.
Armand Duplantis falha na busca do recorde mundial
Grande nome do atletismo mundial, o sueco Armand Duplantis confirmou o favoritismo e venceu o salto com vara. Ele superou os 5m80cm, os 6 metros e os 6m12cm (novo recorde do meeting) em suas primeiras tentativas.
Com a vitória assegurada, Duplantis partiu para a quebra do recorde mundial, que é de 6m31cm. Nas duas primeiras vezes, ele acabou derrubando o sarrafo e não superou os 6m32cm. Na última chance, acabou desistindo após a corrida, logo que fez a aproximação para fazer o encaixe da vara e tentar o salto.
Recordes do meeting e da temporada
Atual campeã mundial do arremesso de peso feminino, a holandesa Jessica Schilder fez uma ótima prova. Com 21m09cm, ela garantiu o ouro, fez a melhor marca do ano, e quebrou o recorde da Diamond League, que perdurava desde 2012, quando a neo-zelandesa Valerie Adams fez 21m03cm.
Nos 1.500 metros, a etíope Birke Haylom estabeleceu a melhor marca do ano, com 3min55seg56, e ainda quebrou o recorde da competição, que já durava 10 anos.
Tricampeã olímpica dos 1.500 metros e ex-recordista da priva em Xangai, a queniana Faith Kipyegon venceu os 5.000 metros com 14min24seg14 e assumiu a liderança do ranking da temporada.
Campeã olímpica em Paris-2024 nos 100 metros com barreiras, a estadunidense Masai Russell venceu a disputa com 12seg25, o melhor tempo do ano e de quebra estabeleceu novo recorde para o evento chinês.
Com uma arrancada nos 50 metros finais, o irlandês Mark English venceu a prova dos 800 metros. Com o tempo de 1min43seg85, ele superou o recorde da prova chinesa.
O alemão de ascendência somali Mohamed Abdilaahi levou a melhor nos 3.000 metros e com 7min25seg77 , quebrou o recorde do meeting, fez a melhor marca do ano e se tornou o recordista nacional.
A ugandense Peruth Chemutai, campeã olímpica em Tóquio e prata em Paris nos 3.000 metros com obstáculos, garantiu os recordes da competição e da temporada, com 8min51seg47, superando a atual campeã do mundo, a queniana Faith Cherotich por apenas 0seg01.
Campeão mundial em 2022, o esloveno Kristjan Čeh venceu o arremesso do disco com 70m58cm, nova marca do meeting, superando os 69m69cm estabelecidos pelo húngaro Zoltán Kővágó, em 2010.