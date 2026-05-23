Com hat-trick de Kane, Bayern vence Stuttgart (3-0) e é campeão da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique conquistou o título da Copa da Alemanha com a vitória sobre o Stuttgart por 3 a 0 na final disputada neste sábado (23), no Estádio Olímpico de Berlim, com direito a hat-trick do atacante inglês Harry Kane.
Kane encerrou, assim, uma temporada espetacular da melhor maneira possível, marcando três vezes no segundo tempo (55', 80' e 90'+2 de pênalti) para ampliar o domínio do Bayern na história da competição, com 21 títulos, 15 a mais que o segundo colocado, o Werder Bremen.
Além da Copa da Alemanha, que não levantava desde 2020, o clube bávaro também venceu nesta temporada o Campeonato Alemão e a Supercopa da Alemanha.
Esta é a 14ª vez em sua história que o Bayern termina a temporada conquistando a liga e a Copa, os dois principais títulos do país.
A única competição que escapou foi a Liga dos Campeões, que terminou com a eliminação da equipe na semifinal contra o Paris Saint-Germain.
Por sua vez, Kane encerra a temporada com 61 gols marcados com a camisa do Bayern e vai com muita moral para defender a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.
Antes dele, apenas seis jogadores na Europa haviam alcançado tal número em uma única temporada, com Lionel Messi como recordista (73 gols pelo Barcelona em 2011/2012).
"Estou muito feliz e muito orgulhoso desta equipe. Foi uma temporada difícil, nos esforçamos muito e queríamos terminar com um jogo como este. Vencer por 3 a 0 e jogar da maneira que jogamos é uma honra para todos. Estou feliz pelos torcedores. Fazia muito tempo que este time não levantava este troféu, e este é o meu primeiro", disse Kane após a partida.
Já o Stuttgart, que venceu a Copa da Alemanha no ano passado, não conseguiu renovar o título, mas terminou o Campeonato Alemão na quarta colocação e vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.
- Os últimos dez campeões da Copa da Alemanha:
2026: Bayern de Munique
2025: Stuttgart
2024: Bayer Leverkusen
2023: RB Leipzig
2022: RB Leipzig
2021: Borussia Dortmund
2020: Bayern de Munique
2019: Bayern de Munique
2018: Eintracht Frankfurt
2017: Borussia Dortmund
- Maiores vencedores da Copa da Alemanha:
21 títulos: Bayern de Munique
6 títulos: Werder Bremen
5 títulos: Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt
4 títulos: Stuttgart, Colônia, Nürnberg
3 títulos: Hamburgo, Borussia Mönchengladbach
2 títulos: RB Leipzig, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruhe, Dresdner, 1860 Munique
1 título: RW Essen, Wolsfburg, Uerdingen, Hannover 96, Lokomotive Leipzig, Offenbach, Rapid Viena, Essen, First Viena
* AFP