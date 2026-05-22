Com Haaland e Odegaard, Noruega divulga sua lista de convocados para Copa de 2026

Como era esperado, a Noruega será liderada por suas estrelas, Erling Haaland e Martin Odegaard, na Copa do Mundo, que terá início daqui a três semanas nos Estados Unidos, México e Canadá.
A seleção nórdica, que não participa de um Mundial desde a edição da França em 1998, quando enfrentou e venceu o Brasil na fase de grupos, anunciou nesta quinta-feira (21) sua lista de convocados com 26 jogadores por meio de um vídeo que contou com a participação do Rei Harald V.
O atacante Erling Haaland, mais uma vez a um passo de terminar como artilheiro da Premier League pelo Manchester City, é o grande destaque da equipe comandada por Stale Solbakken.
Haaland, no entanto, perdeu a disputa pelo título com seu clube para seu companheiro de seleção, Martin Odegaard, que se sagrou campeão da Inglaterra pelo Arsenal. O meia-atacante será o capitão da equipe na Copa do Mundo.
Vários outros nomes conhecidos das principais ligas da Europa completam a lista de 26 convocados por Solbakken, como o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, e o zagueiro do Borussia Dortmund, Julian Ryerson.
A Noruega está no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Iraque. A equipe fará sua estreia no torneio contra os iraquianos no dia 16 de junho.
Lista de 26 convocados:
Goleiros:
- Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/ESP)
- Egil Selvik (Watford/ING)
- Sander Tangvik (Hamburgo/ALE)
Defensores:
- Julian Ryerson (Borussia Dortmund/ALE)
- Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA)
- David Moller Wolfe (Wolverhampton/ING)
- Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/NOR)
- Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ING)
- Torbjorn Heggem (Bolonia/ITA)
- Leo Ostigard (Genoa/ITA)
- Sondre Langas (Derby County/ING)
- Henrik Falchener (Viking/NOR)
Meio-campistas:
- Martin Odegaard (Arsenal/ING)
- Sander Berge (Fulham/ING)
- Fredrik Aursnes (Benfica/POR)
- Patrick Berg (Bodo/Glimt/NOR)
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA)
- Morten Thorsby (Cremonese/ITA)
- Thelonious Aasgaard (Rangers/SCO
- Antonio Nusa (RB Leipzig/ALE)
- Andreas Schjelderup (Benfica/POR)
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt/NOR)
Atacantes:
- Erling Haaland (Manchester City/ENG)
- Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP)
- Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ING)
- Oscar Bobb (Fulham/ING)
* AFP