Com gaúchos e atleta da Sogipa, seleção brasileira de atletismo é convocada para o Ibero-Americano

O Atletismo Brasil convocou a seleção que disputará o Campeonato Ibero-Americano, em Lima, no Peru, de 29 a 31 de maio. A equipe terá 80 atletas na competição que reúne atletas de países de língua portuguesa e espanhola, inclusive nações da África e Andorra.
Na relação estão dois atletas nascidos no Rio Grande do Sul, os meio-fundistas Jaqueline Weber, que foi prata nos 800 metros em 2024 e Guilherme Kurtz, além do triplista Almir Junior, que defende a Sogipa e que em 2024, levou o ouro.
De acordo com a Confederação Brasileira, foram chamados os primeiros colocados do ranking Brasileiro nas provas individuais até 26 de abril, sendo dois atletas por prova. As demais vagas - até o limite de 80 convocados - foram preenchidas pelo ranking de pontos da World Athletics.
— Temos uma equipe experiente, com atletas de todas as regiões do país, o que mostra que o trabalho está sendo feito no Brasil inteiro. Gosto de destacar essa brasilidade das seleções. Meus cumprimentos a todas as equipes, treinadores, federações. Isso move o atletismo em todo o País. Uma delegação de 80 atletas e, com certeza, uma grande oportunidade para todos. A gente fica com uma expectativa enorme porque sabemos que temos uma delegação com uma qualidade excelente, o que nos anima — afirma Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.
Os atletas para os revezamentos serão convocados de acordo com as vagas remanescentes e o direcionamento da coordenação dos revezamentos. Carlos Alberto Cavalheiro, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), coordenador do programa de preparação dos revezamentos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, está conversando com os treinadores dos atletas para definir os revezamentos.
Confira os convocados:
Feminino:
- Ana Carolina de Jesus Azevedo (Pinheiros-SP) - 100 m e 200 m
- Gabriela Mourão (Pinheiros-SP) - 100 m
- Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 200 m
- Julia Aparecida Ribeiro (Praia Clube-MG) - 400 m
- Anny de Bassi ( Pinheiros-SP) - 400 m
- Mayara Leite (Pinheiros-SP) - 800 m
- Sabrina Gabrieli (Praia Clube-MG) - 800 m
- July Abrão (Praia Clube-MG) - 1.500 m
- Jaqueline Weber (Praia Clube-MG) - 1.500 m
- Helena Mees (Praia Clube-MG) - 5.000 m
- Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners USB Ltda-RJ) - 5.000 m - 10.000 m
- Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) - 10.000 m
- Vitória Sena(Praia Clube- 100 m com barreiras
- Ketiley Batista (ASPM de Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras
- Chayenne da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras
- Rita de Cássia Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras
- Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos
- Simone Ponte Ferraz (APA de Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos
- Maria Eduarda de Oliveira (Associação Desportiva Barra Bonita-SP) - salto em altura
- Valdiléia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura
- Ayla Sakamoto (Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu) - salto com vara
- Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara
- Eliane Martins (EC Pinheiros-SP) - salto em distância
- Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
- Regiclécia Candido (Pinheiros-SP) - salto triplo
- Ana Caroline Miguel (Pinheiros-SP) - arremesso do peso
- Maria Fernanda de Aviz (Inst. de Atletismo de Campo Mourão-PR) - arremesso do peso
- Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco
- Samanta Santos Lopes (Assoc. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - lançamento do disco
- Ana Lays Bayer (Associação Corville de Atletismo-SC) - lançamento do martelo
- Agnys Ribeiro dos Santos (Inst. de Atletismo de Campo Mourão) - lançamento do martelo
- Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo
- Daniela Mieko Lorenzon (União Catarinense de Atletismo) - lançamento do dardo
- Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - heptatlo
- Raiane Vasconcelos Procópio (Pinheiros-SP) - heptatlo
- Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-MG) - 10.000 m marcha atlética
- Gabriela Muniz (CASO-DF) - 10.000 m marcha atlética
Masculino:
- Erik Cardoso (SESI-SP) - 100 m
- Felipe Bardi (SESI-SP) - 100 m
- Lucas Vilar (SESI-SP) - 200 m
- Paulo Henrique Batista (APA de Jaraguá do Sul-SC) - 200 m
- Vinícius Galeno (CASO-DF) - 400 m
- Tiago Lemes da Silva (Instituto Atletismo de Balneário Camboriu-SC) - 400 m
- Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m
- Guilherme Orenhas (IA de Balneário Camboriú-SC) - 800 m
- Leonardo de Jesus (Pinheiros-SP) - 1.500 m
- Guilherme Kurtz (Praia Clube-MG) - 1.500 m
- Walace Caldas (APA Jaraguá do Sul) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos
- Vitor Ferreira dos Santos (Barra do Garças Associação de Atletismo-MT) - 5.000 m
- Gleison Santos (Praia Clube-MG) - 3.000 m com obstáculos - 10.000 m
- Fábio Jesus Correia (Kiatleta Associação Desportiva-SP) - 10.000 m
- Thiago Ornelas (AE Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras
- Rafael Henrique Pereira (Associação de Atletismo de Blumenau-SC) - 110 m com barreiras
- Francisco dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras
- Vinícius Santos Costa (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras
- Thiago Moura (Pinheiros-SP) - salto em altura
- Fernando Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura
- Augusto Dutra (Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) - salto com vara
- Lucas Pedro (Pinheiros-SP) - salto com vara
- Alexsandro Melo (Inst. do Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) - salto em distância
- Breno de Carvalho (Pinheiros-SP) - salto em distância
- Almir Júnior (Sogipa-RS) - salto triplo
- Elton Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo
- William Dourado (Pinheiros-SP) - arremesso do peso
- Welington Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso
- Wellington da Cruz Filho (Pinheiros-SP) - lançamento do disco
- Douglas Júnior dos Reis (IEMA-SP) - lançamento do disco
- Alencar Chagas Pereira (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo
- Allan Wolski (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo
- Thiago Lacerda (ADC São Bernardo-SP) - lançamento do dardo
- Pedro Henrique Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - lançamento do dardo
- José Fernando Ferreira(Praia Clube-MG) - decatlo
- Felipe Vinicius dos Santos (Pinheiros-SP) - decatlo
- Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 10.000 m marcha atlética
- Matheus Correa (A. Atletismo de Blumenau-SC) - 10.000 m marcha atlética