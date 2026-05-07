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Com gaúchos e atleta da Sogipa, seleção brasileira de atletismo é convocada para o Ibero-Americano

Delegação brasileira terá 80 atletas convocados, sendo dois por prova individual, para o torneio entre países ibero-americanos.

Zero Hora

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