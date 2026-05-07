Com gaúchos e atleta da Sogipa, seleção brasileira de atletismo é convocada para o Ibero-Americano

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Almir defenderá título conquistado em 2024. BEN STANSALL / AFP

O Atletismo Brasil convocou a seleção que disputará o Campeonato Ibero-Americano, em Lima, no Peru, de 29 a 31 de maio. A equipe terá 80 atletas na competição que reúne atletas de países de língua portuguesa e espanhola, inclusive nações da África e Andorra.

Na relação estão dois atletas nascidos no Rio Grande do Sul, os meio-fundistas Jaqueline Weber, que foi prata nos 800 metros em 2024 e Guilherme Kurtz, além do triplista Almir Junior, que defende a Sogipa e que em 2024, levou o ouro.

De acordo com a Confederação Brasileira, foram chamados os primeiros colocados do ranking Brasileiro nas provas individuais até 26 de abril, sendo dois atletas por prova. As demais vagas - até o limite de 80 convocados - foram preenchidas pelo ranking de pontos da World Athletics.

— Temos uma equipe experiente, com atletas de todas as regiões do país, o que mostra que o trabalho está sendo feito no Brasil inteiro. Gosto de destacar essa brasilidade das seleções. Meus cumprimentos a todas as equipes, treinadores, federações. Isso move o atletismo em todo o País. Uma delegação de 80 atletas e, com certeza, uma grande oportunidade para todos. A gente fica com uma expectativa enorme porque sabemos que temos uma delegação com uma qualidade excelente, o que nos anima — afirma Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

Os atletas para os revezamentos serão convocados de acordo com as vagas remanescentes e o direcionamento da coordenação dos revezamentos. Carlos Alberto Cavalheiro, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), coordenador do programa de preparação dos revezamentos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, está conversando com os treinadores dos atletas para definir os revezamentos.

Confira os convocados:

Feminino:

Jaque Weber foi prata em 2024. Wagner Carmo / CBAt

Ana Carolina de Jesus Azevedo (Pinheiros-SP) - 100 m e 200 m

Gabriela Mourão (Pinheiros-SP) - 100 m

Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 200 m

Julia Aparecida Ribeiro (Praia Clube-MG) - 400 m

Anny de Bassi ( Pinheiros-SP) - 400 m

Mayara Leite (Pinheiros-SP) - 800 m

Sabrina Gabrieli (Praia Clube-MG) - 800 m

July Abrão (Praia Clube-MG) - 1.500 m

Jaqueline Weber (Praia Clube-MG) - 1.500 m

Helena Mees (Praia Clube-MG) - 5.000 m

Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners USB Ltda-RJ) - 5.000 m - 10.000 m

Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) - 10.000 m

Vitória Sena(Praia Clube- 100 m com barreiras

Ketiley Batista (ASPM de Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras

Chayenne da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Rita de Cássia Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos

Simone Ponte Ferraz (APA de Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos

Maria Eduarda de Oliveira (Associação Desportiva Barra Bonita-SP) - salto em altura

Valdiléia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura

Ayla Sakamoto (Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu) - salto com vara

Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara

Eliane Martins (EC Pinheiros-SP) - salto em distância

Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Regiclécia Candido (Pinheiros-SP) - salto triplo

Ana Caroline Miguel (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Maria Fernanda de Aviz (Inst. de Atletismo de Campo Mourão-PR) - arremesso do peso

Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Samanta Santos Lopes (Assoc. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - lançamento do disco

Ana Lays Bayer (Associação Corville de Atletismo-SC) - lançamento do martelo

Agnys Ribeiro dos Santos (Inst. de Atletismo de Campo Mourão) - lançamento do martelo

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Daniela Mieko Lorenzon (União Catarinense de Atletismo) - lançamento do dardo

Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - heptatlo

Raiane Vasconcelos Procópio (Pinheiros-SP) - heptatlo

Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-MG) - 10.000 m marcha atlética

Gabriela Muniz (CASO-DF) - 10.000 m marcha atlética

Masculino:

Fernando Ferreira vai disputar o salto em altura Wagner Carmo / Divulgação/CBAt

Erik Cardoso (SESI-SP) - 100 m

Felipe Bardi (SESI-SP) - 100 m

Lucas Vilar (SESI-SP) - 200 m

Paulo Henrique Batista (APA de Jaraguá do Sul-SC) - 200 m

Vinícius Galeno (CASO-DF) - 400 m

Tiago Lemes da Silva (Instituto Atletismo de Balneário Camboriu-SC) - 400 m

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m

Guilherme Orenhas (IA de Balneário Camboriú-SC) - 800 m

Leonardo de Jesus (Pinheiros-SP) - 1.500 m

Guilherme Kurtz (Praia Clube-MG) - 1.500 m

Walace Caldas (APA Jaraguá do Sul) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos

Vitor Ferreira dos Santos (Barra do Garças Associação de Atletismo-MT) - 5.000 m

Gleison Santos (Praia Clube-MG) - 3.000 m com obstáculos - 10.000 m

Fábio Jesus Correia (Kiatleta Associação Desportiva-SP) - 10.000 m

Thiago Ornelas (AE Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras

Rafael Henrique Pereira (Associação de Atletismo de Blumenau-SC) - 110 m com barreiras

Francisco dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras

Vinícius Santos Costa (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Thiago Moura (Pinheiros-SP) - salto em altura

Fernando Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura

Augusto Dutra (Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) - salto com vara

Lucas Pedro (Pinheiros-SP) - salto com vara

Alexsandro Melo (Inst. do Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) - salto em distância

Breno de Carvalho (Pinheiros-SP) - salto em distância

Almir Júnior (Sogipa-RS) - salto triplo

Elton Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo

William Dourado (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Welington Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Wellington da Cruz Filho (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Douglas Júnior dos Reis (IEMA-SP) - lançamento do disco

Alencar Chagas Pereira (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo

Allan Wolski (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo

Thiago Lacerda (ADC São Bernardo-SP) - lançamento do dardo

Pedro Henrique Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - lançamento do dardo

José Fernando Ferreira(Praia Clube-MG) - decatlo

Felipe Vinicius dos Santos (Pinheiros-SP) - decatlo

Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 10.000 m marcha atlética

Matheus Correa (A. Atletismo de Blumenau-SC) - 10.000 m marcha atlética



