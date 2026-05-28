Com 'Gabriéis' do Arsenal e Marquinhos no PSG, Brasil também joga a final da Champions

Com Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli no Arsenal, e Marquinhos como capitão do Paris Saint-Germain, o Brasil estará de olho na final da Liga dos Campeões, no próximo sábado (30), em Budapeste, duas semanas antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos.

O atacante Gabriel Jesus, dos 'Gunners', e o zagueiro Lucas Beraldo, do PSG, completam o elenco de brasileiros que estarão na Puskas Arena, na capital húngara.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, acompanhará de perto o desempenho de sua provável dupla de zaga titular no Mundial: Marquinhos e Gabriel Magalhães.

O jogador do Arsenal foi um dos pilares na campanha do título no Campeonato Inglês, que o clube não conquistava desde 2004, e no retorno da equipe à final da Champions depois de 20 anos.

- Ferrolho defensivo -

O time londrino tem uma estrutura sólida, com disciplina tática e um sistema defensivo focado em evitar finalizações dos adversários. E Gabriel Magalhães se encaixa perfeitamente na filosofia do técnico Mikel Arteta.

Além disso, ele é um trunfo do Arsenal nas bolas paradas, especialidade da equipe, com quatro gols marcados nesta temporada entre todas as competições.

Revelado pelo Avaí, antes de ganhar experiência na França, no Lille e no Troyes, Gabriel chegou ao Arsenal em 2020. Ele esteve em campo em 11 dos 14 jogos da equipe nesta edição da Champions, em que o time londrino sofreu apenas seis gols.

No Campeonato Inglês, o Arsenal não foi vazado em 19 jogos e terminou com a melhor defesa da competição.

Foi o primeiro grande título da carreira do zagueiro de 28 anos, além das conquistas do Campeonato Croata e da Copa da Croácia pelo Dínamo de Zagreb.

Por sua vez, Marquinhos tem uma galeria de troféus muito mais extensa: venceu 11 vezes o Campeonato Francês, oito Copas da França e dez Supercopas da França.

O jogador de 32 anos é uma lenda do PSG, recordista de jogos com a camisa do clube (522), e agora está a uma vitória de levantar sua segunda Champions consecutiva como capitão.

- "A segunda é ainda mais difícil" -

"Uma vez é difícil, mas uma segunda vez seguida é ainda mais", diz Marquinhos, que está no PSG há 13 temporadas e viu vários treinadores passarem pelo Parc des Princes sem alcançar o grande objetivo europeu.

Para ir à final em Budapeste, Marquinhos mostrou coragem e resiliência contra o Liverpool em Anfield (vitória por 2 a 0) e no jogo de volta da semifinal contra o Bayern de Munique (1 a 1), na Allianz Arena, depois de ter sofrido na ida contra Luis Díaz e Michael Olise (vitória por 5 a 4).

Apesar da chegada do ucraniano Ilya Zabarnyi no início da temporada para disputar posição na defesa, o brasileiro manteve seu papel de liderança no elenco do PSG.

"Ele é o capitão, líder do vestiário. Quando ele não está em campo, não sei quem vai se manifestar, quem vai motivar o time", disse o técnico Luis Enrique em fevereiro.

Na final da Champions, Marquinhos terá pela frente seu companheiro de Seleção Gabriel Martinelli, que foi decisivo para o Arsenal no torneio continental, com seis gols marcados e duas assistências em 13 jogos.

Seja a vitória do PSG ou do Arsenal, o Brasil terá pelo menos um campeão europeu na Copa do Mundo.