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Com cinco nomes da dupla Gre-Nal, seleção brasileira sub-15 é convocada para torneio

Grêmio teve Guilherme Layme e Gabriel Kevene chamados. Inter terá Arthur Lourenço, Mauricio Matheus e o Kelwin Araújo como representantes no grupo

Marco Souza

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