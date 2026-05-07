Com cinco nomes da dupla Gre-Nal, seleção brasileira sub-15 é convocada para torneio

A CBF anunciou a convocação da seleção brasileira sub-15 para a disputa do Torneio Internacional Vlatko Marković, na Croácia, com cinco representantes da dupla Gre-Nal.
O Grêmio teve o lateral-esquerdo Guilherme Layme e o meio-campista Gabriel Keven chamados. O Inter terá o goleiro Arthur Lourenço, o zagueiro Mauricio Matheus e o atacante Kelwin Araújo como representantes no grupo.
Ao todo, o técnico Guilherme Dalla convocou 22 atletas. A competição será disputada entre os dias 19 a 24 de maio, na Croácia.
O torneio é organizado pela Federação Croata de Futebol e acontece anualmente desde 2019.
A seleção brasileira integra o Grupo A, juntamente com a Croácia, Inglaterra e Japão. A estreia brasileira será contra a Croácia, no dia 19 de maio.
Confira a lista dos convocados:
Goleiros
Arthur Lourenço – Inter
Daniel Arcon - Red Bull Bragantino
Defensores
Enzo Costa – Palmeiras
Ruann Santos – São Paulo
Gustavo Oliveira – Flamengo
Maurício Barbosa – Inter
Valmir Ribeiro – Flamengo
Sandro Silva –Vitória
Guilherme Veloso – Grêmio
Paulo Cezar – Flamengo
Meio-campistas
Lucas Splichal – Corinthians
Diego Bento – Vasco
Amilton Junior – Palmeiras
Lucas Orfei – São Paulo
Kauã Souza – Flamengo
Gabriel Keven – Grêmio
Atacantes
Igor Macedo – Corinthians
Pedro Henrique – Coritiba
Luis Fhelipe – Palmeiras
Samuell Oliveira – Fluminense
Kelwin Araújo – Inter
Isaac Alves – Santos