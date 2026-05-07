Com cinco nomes da dupla Gre-Nal, seleção brasileira sub-15 é convocada para torneio

Dupla Gre-Nal terá cinco representantes na seleção brasileira sub-15 Reprodução / Divulgação Grêmio e Inter

A CBF anunciou a convocação da seleção brasileira sub-15 para a disputa do Torneio Internacional Vlatko Marković, na Croácia, com cinco representantes da dupla Gre-Nal.

O Grêmio teve o lateral-esquerdo Guilherme Layme e o meio-campista Gabriel Keven chamados. O Inter terá o goleiro Arthur Lourenço, o zagueiro Mauricio Matheus e o atacante Kelwin Araújo como representantes no grupo.

Ao todo, o técnico Guilherme Dalla convocou 22 atletas. A competição será disputada entre os dias 19 a 24 de maio, na Croácia.

O torneio é organizado pela Federação Croata de Futebol e acontece anualmente desde 2019.

A seleção brasileira integra o Grupo A, juntamente com a Croácia, Inglaterra e Japão. A estreia brasileira será contra a Croácia, no dia 19 de maio.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros

Arthur Lourenço – Inter

Daniel Arcon - Red Bull Bragantino

Defensores

Enzo Costa – Palmeiras

Ruann Santos – São Paulo

Gustavo Oliveira – Flamengo

Maurício Barbosa – Inter

Valmir Ribeiro – Flamengo

Sandro Silva –Vitória

Guilherme Veloso – Grêmio

Paulo Cezar – Flamengo

Meio-campistas

Lucas Splichal – Corinthians

Diego Bento – Vasco

Amilton Junior – Palmeiras

Lucas Orfei – São Paulo

Kauã Souza – Flamengo

Gabriel Keven – Grêmio

Atacantes

Igor Macedo – Corinthians

Pedro Henrique – Coritiba

Luis Fhelipe – Palmeiras

Samuell Oliveira – Fluminense

Kelwin Araújo – Inter