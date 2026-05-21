Com apoio da torcida, Corinthians controla o Pinheiros e empata semifinal do NBB

Após perder o primeiro jogo do playoff semifinal do NBB por 30 pontos, o Corinthians superou o Pinheiros por 98 a 84, nesta quarta (20), e empatou a série melhor de cinco.
Com atuação intensa, física e dominante dos dois lados da quadra, o Timão soube aproveitar o grande apoio de sua torcida no Ginásio Wlamir Marques e logo no primeiro período abriu 12 pontos de frente (27 a 15). A diferença ainda foi ampliada no segundo quarto e a equipe comandada por Jece Leite foi para o intervalo vencendo por 63 a 45.
O Pinheiros buscou reagir na segunda metade da partida, mas o Corinthians soube controlar a vantagem até o final. Com 32 pontos, além de seis rebotes, duas assistências e duas recuperações de bola, o estadunidense Elyjah Clark foi o principal nome do Corinthians.
Outro destaque corintiano foi Kauan Raymundo, com 19 pontos, seu recorde pessoal de pontuação no NBB, sem errar nenhuma tentativa, e seis rebotes conquistados.
— Conversamos muito sobre execução. Não executou absolutamente nada no primeiro jogo do que tínhamos combinado. Por isso eles tiveram muitas vantagens e dominaram nos rebotes. Hoje conseguimos executar melhor o plano de jogo. Conseguimos controlar melhor o jogo também. Fizemos o jogo que queríamos — disse o armador Elinho, que teve ótima atuação com 13 assistências, além de nove pontos e seis rebotes.
O jogo 3 será no sábado (23), às 18h10, novamente com mando de quadra do Corinthians, com transmissão da ESPN, Disney+ e Xsports.