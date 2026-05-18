Colunistas opinam: quais devem ser os goleiros convocados pelo Brasil para a Copa?

Alisson, Weverton, Ederson e Bento são goleiros cotados a estarem na Copa. Montagem sobre fotos / Lucas Figueiredo, Rafael Ribeiro, Vitor Silva / CBF

O Brasil conhecerá seus 26 representantes na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (18). A partir das 17h, o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados.

Dentre as incógnitas estão os goleiros. Alisson é presença garantida. Porém, as outras duas vagas ainda estão abertas: Ederson, Bento, John, Hugo Souza e Weverton são cotados a partir da pré-lista.

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Quem define é Ancelotti e sua comissão. Porém, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: quais devem ser os goleiro convocados pelo Brasil para a Copa? Veja as opiniões abaixo.

Diogo Olivier

Alisson, Bento e Weverton

Ser titular há sete anos do Liverpool, um clube de massa, multicampeão e super tradicional da Inglaterra, com regularidade e em ótimo nível? Impossível não levar o experiente Alisson, com duas Copas. Já Bento, talentoso, vem recebendo chances e merece estar na lista aos 26 anos, mesmo jogando na Arábia Saudita. Por último, Weverton: Maestro Júnior o defende como terceiro goleiro de Ancelotti, e eu também. Campeão olímpico em 2016. Tem trajetória vencedora e vive ótima fase. Com Copa não se brinca.

Maurício Saraiva

Alisson, Ederson e Weverton

Meu terceiro goleiro não seria Bento e sim Weverton. É mais experiente, multicampeão e vive boa fase. Alisson e Ederson, os outros dois, como de praxe — e têm que ser mesmo.

Leonardo Oliveira

Alisson, Ederson e Bento

A inclusão de Weverton na pré-lista de 55 nomes para a Copa do Mundo é um reconhecimento a quem, hoje, no Brasil, está entre os goleiros de melhor performance. Porém, as chances do gremista estar em sua segunda Copa são mais do que remotas. Só uma lesão de última hora tirará o trio Alisson, Bento e Ederson. Aliás, a ordem é essa. Depois deles, ainda haveria Hugo Souza e John. Mas só de ser lembrado, aos 38 anos e em grande forma, Weverton já tem motivos para comemorar.