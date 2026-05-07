COI suspende restrições contra atletas bielorrussos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu, nesta quinta-feira (7), as restrições contra os atletas bielorrussos determinadas após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, permitindo que eles participem, com hino e bandeira, inclusive em competições por equipes.

Por sua vez, segundo o mesmo comunicado, o órgão olímpico mantém, por enquanto, as condições impostas aos atletas russos, que só poderão participar em competições internacionais sob bandeira neutra, a título individual e desde que não tenham apoiado ativamente o conflito.

Formalmente, corresponderá às diferentes federações internacionais aplicar a medida, já que a comissão executiva do COI se limita a fazer "recomendações".

Mas esta nova política deverá permitir, em 2028, a volta de uma delegação bielorrussa aos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles, assim como aos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Dolomiti Valtellina, com presença na cerimônia de abertura e presença no quadro de medalhas.

As classificações para ambos os eventos "começarão neste verão" (hemisfério norte, inverno no Brasil), lembrou o COI.

Nas duas últimas edições dos Jogos (Paris 2024 e Milão-Cortina 2026), alguns atletas russos e bielorrussos competiram como "atletas individuais neutros", sem representar oficialmente seus países.

O número, no entanto, foi reduzido: 17 em Paris e 7 na Itália.

Para justificar a distinção aplicada aos atletas russos, o COI lembra que o Comitê Olímpico Russo está suspenso desde 2023 por ter colocado sob sua autoridade as organizações esportivas de quatro regiões ucranianas ocupadas e que novas preocupações em relação ao sistema antidoping russo surgiram recentemente.