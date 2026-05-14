Coco Gauff está na final do WTA 1000 de Roma pelo segundo ano consecutivo

Gauff foi vice em 2025. TIZIANA FABI / AFP

A estadunidense Coco Gauff, número 4 do mundo, vai disputar a final do WTA 1000 de Roma pelo segundo ano consecutivo.

Ela derrotou a romena Sorana Cîrstea (27ª) na semifinal disputada nesta quinta-feira (14). Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 24 minutos

A tenista de 22 anos espera na final a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Świątek (4ª) e a ucraniana Elina Svitolina (10ª), que se enfrentam ainda nesta quinta.

Como foi o jogo

Contra Cîrstea, de 36 anos, que já anunciou que irá se aposentar ao final da temporada, Gauff se impôs do início ao fim. Antes, ela quase havia sido eliminada nas oitavas contra sua compatriota Iva Jovic (17ª), num jogo em que chegou a salvar um match point.

— Vencer em dois sets é muito bom, depois desta semana desgastante. Minha vitória contra Iva (Jovic) foi um ponto de inflexão, sinto que estou jogando cada vez melhor — declarou após a partida.