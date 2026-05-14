Esportes

Na Itália

Coco Gauff está na final do WTA 1000 de Roma pelo segundo ano consecutivo

Número 4 do mundo venceu romena Sorana Cîrstea por 2 sets a 0 e aguarda  Świątek ou Svitolina na decisão

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS