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Cleveland Cavaliers bate Detroit Pistons no jogo 7 e se garante na final da Conferência Leste

Equipe de Ohio venceu o jogo decisivo por 125 a 94 e enfrentará New York Knicks na final do Leste.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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