City enfrenta Crystal Palace para seguir na luta com Arsenal pelo título da Premier

Se o Manchester City espera manter até mesmo a mais tênue chance de desafiar o Arsenal pelo título da Premier League, esse caminho passa, sem dúvida, por vencer o Crystal Palace nesta quarta-feira (13), em uma partida adiada da 31ª rodada.

Cinco pontos atrás dos 'Gunners', que disputaram um jogo a mais, o City não dependerá de si mesmo mesmo que derrote o Palace. Caso o Arsenal vença suas duas últimas partidas do campeonato inglês, garantirá um título que lhe escapa desde 2004.

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo desta terça-feira (12), Guardiola insistiu que a pressão sobre sua equipe permanece inalterada, mesmo agora que o time ficou absolutamente sem margem para erros.

"É a mesma de um dia atrás, dois dias atrás, uma semana atrás ou duas semanas atrás", afirmou.

"Temos que focar e melhorar nos aspectos em que não fomos bem nesta temporada para brigar pelo título da Premier League. Continuamos lutando, e nossa próxima partida é contra o Crystal Palace", acrescentou o técnico catalão.

Ao ser questionado sobre sua reação no último domingo, quando o Arsenal garantiu uma vitória fora de casa contra o West Ham, após a polêmica anulação de um gol dos 'Hammers' que teria beneficiado o City, Guardiola reiterou que seu único foco está "apenas no Crystal Palace, e em pensar no que precisamos fazer" para vencer.

- Rodri é dúvida -

"Como sempre aprendi ao longo da minha carreira como treinador: aquilo que você não pode controlar, você esquece", reiterou ele.

Guardiola não descartou a participação do espanhol Rodri na partida desta quarta-feira, apesar de o jogador estar sentindo um desconforto após se recuperar de uma grave lesão no joelho.

"O Rodri está melhor. Vamos ver depois do treino de hoje", disse ele.

O Crystal Palace, no entanto, vai encarar a partida com as atenções voltadas para Leipzig, onde, em 27 de maio, disputará a final da Conference League contra o Rayo Vallecano.

Esta não tem sido a melhor temporada dos 'Eagles' (atualmente em 15º lugar, com 44 pontos), mas a equipe está prestes a conquistar seu terceiro título em menos de um ano, feito alcançado após não ter erguido nenhuma taça importante em 120 anos de sua história.

Em maio do ano passado, a equipe conquistou a FA Cup ao derrotar precisamente o City na final e, depois disso, venceu o Liverpool para adicionar a Charity Shield à sua galeria de troféus.

O fato de terem chegado a uma final europeia "mostra o quão perigosa" a equipe londrina pode ser, observou Guardiola.

-- Partida adiada da 31ª rodada da Premier League:

Quarta-feira (horário de Brasília)

(16h00) Manchester City - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 74 35 22 8 5 72 32 40

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4

6. AFC Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5

15. Crystal Palace 44 35 11 11 13 38 44 -6

16. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41

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