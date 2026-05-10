Ciclista Eliana Tamietti morre durante prova de ultradistância em MG

Eliana Tamietti participava de uma prova de 555 quilômetros. Redes Sociais / Reprodução

A ciclista mineira Eliana Tamietti, de 48 anos, morreu durante uma competição de ultradistância na madrugada de sábado (9), em Piranguçu (MG). Segundo informações do g1, ela participava do Bikingman Brasil, prova de 555 quilômetros, que acontecia entre cidades de São Paulo e Minas Gerais, com saída e chegada em São José dos Campos (SP).

Conforme a organização, ainda não há conclusão sobre as circunstâncias da morte. Em nota publicada no Instagram, o evento informou que a atleta recebeu atendimento rapidamente, mas não resistiu.

Ao g1, o diretor da prova, Vinícius Martins, afirmou que Eliana sofreu uma queda após um possível mal súbito enquanto pedalava em um trecho de estrada de terra. Segundo ele, a ciclista seguia acompanhada de outros três participantes, que acionaram o socorro logo após o acidente. A morte ocorreu pouco tempo depois de a atleta atravessar um dos trechos mais difíceis da competição, passando pela Serra de Luminosa.

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Mesmo após a morte da competidora, a prova foi mantida. Segundo os organizadores, a decisão de continuar o evento foi tomada em conjunto com a família.

Eliana era atleta experiente em provas de ultradistância e gravel. Natural de Belo Horizonte, já havia concluído outras edições do Bikingman e também disputado provas internacionais. O sepultamento está previsto para as 15h deste domingo (10), em Contagem (MG).

Eliana Tamietti participava de uma prova de 555 quilômetros. Redes sociais / Reprodução

Confira nota da Bikingman Brasil na íntegra:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da atleta Eliana Tamietti nessa madrugada durante o BikingMan 555 Mantiqueira 2026.

Até o momento, não há informações conclusivas sobre as circunstâncias da sua morte, apesar do rápido atendimento e de todos os esforços das equipes de resgate, ciclistas e suporte presentes no evento, Eliana não resistiu, pedimos respeito e sensibilidade nesse momento de luto.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a comunidade do ciclismo, que hoje se despede de uma mulher admirada pela sua coragem, generosidade, espírito aventureiro, paixão pela bicicleta, que a levaram a tantas edições do Bikingman e outros desafios na sua vida esportiva.

Toda a equipe do BikingMan presta suas mais sinceras condolências e com a decisão em conjunto com a família seguiremos com evento honrando a vontade da Lili em percorrer os caminhos da Mantiqueira."