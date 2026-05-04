Chelsea perde em casa para Nottingham Forest; veja classificações dos times na Premier League

Chelsea foi derrotado em casa. Adrian Dennis / AFP

O Chelsea perdeu para o Nottingham Forest por 3 a 1 nesta segunda-feira (4), em Stamford Bridge, e sofreu sua sexta derrota consecutiva na Premier League, algo que não acontecia desde novembro de 1993.

O resultado também acaba com as esperanças dos 'Blues' de se classificarem para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Classificação na tabela da Premier League

A equipe ocupa a nona colocação com 48 pontos, 10 a menos do que o Aston Villa, que fecha o top 5, faltando três rodadas para o fim do campeonato. Mas o time londrino ainda tem chances de encerrar a temporada com título, na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no dia 16 de maio.

Por sua vez, o Forest (16º, 42 pts) dá um grande passo na luta pela permanência na elite ao abrir seis pontos de vantagem sobre o West Ham (18º, 36 pts), primeiro time da zona de rebaixamento.

O jogo

Jogando em casa, os 'Blues' já perdiam por 2 a 0 com 15 minutos de bola rolando, depois que Taiwo Awoniyi (2') e o brasileiro Igor Jesus (15' de pênalti) marcaram para os visitantes.

O Chelsea ainda foi para intervalo sem conseguir descontar na cobrança de pênalti de Cole Palmer, que o goleiro Matz Sels defendeu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+10).

Na segunda etapa, Awoniyi (52') fez o terceiro do Forest, que agora pode voltar as atenções para o jogo de volta da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa (vitória por 1 a 0 na ida), na próxima quinta-feira.

Nos acréscimos (90'+3), o brasileiro João Pedro marcou um golaço de voleio e diminuiu para o Chelsea, que nas últimas três rodadas vai enfrentar Liverpool, Tottenham e Sunderland.

O jogo em Stamford Bridge também foi marcado por choques de cabeça entre jogadores.

No final do primeiro tempo, o jovem meia do Chelsea Jesse Derry, de 18 anos, ficou desacordado depois de uma disputa de bola pelo alto com o lateral-direito Zach Abbot.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos para Derry receber atendimento médico, e os dois jogadores tiveram que ser substituídos.

No segundo tempo, foi a vez do meia do Forest Morgan Gibbs-White se chocar com o goleiro Robert Sánchez. Os dois sofreram cortes na cabeça e também tiveram que abandonar a partida.

Tabela da Premier League