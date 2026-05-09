Chefe da Red Bull diz que Verstappen está 'no coração do projeto' da equipe

O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, afirmou neste sábado (9) que o piloto holandês Max Verstappen está "no corão do projeto" da equipe, respondendo aos rumores sobre uma eventual saída do tetracampeão mundial de Fórmula 1.

"Max está no coração do projeto. Ele está conosco em todos os assuntos, envolvido em todas as nossas decisões estratégicas para o futuro", declarou Mekies à AFP antes do Grande Prêmio da França Histórico, no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, que consiste em três dias de corridas para celebrar a história da F1 usando carros projetados entre 1970 e 2000.

Verstappen conquistou seus quatro títulos correndo pela Red Bull (2021-2024), mas no ano passado foi superado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e está tendo um início de temporada complicado em 2026.

O holandês não está satisfeito com o novo regulamento de motores, agora 50% elétricos e 50% à combustão, o que o levou inclusive a ameaçar deixar a competição.

No GP de Miami, no final de semana passado, foram feitos "ajustes" em relação à potência elétrica e ele conseguiu terminar em quinto lugar.

Verstappen "está tão frustrado quanto nós com a falta de desempenho do carro nos três primeiros Grandes Prêmios e com a complexidade inicial do regulamento de 2026", reconheceu Mekies.

"Mas acabamos de comemorar os dez anos de Max na Oracle Red Bull Racing. Enquanto pudermos, como temos feito há anos, dar a ele um carro rápido, vocês verão Max sorrindo", disse o diretor de equipe.

"O resto faz parte do ruído normal da Fórmula 1, e isso varia dependendo se o fim de semana é bom ou ruim", concluiu Mekies.