Chapecoense x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 18h, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os cariocas venceram por 1 a 0 na ida.
Escalações para Chapecoense x Botafogo
Chapecoense: Caetano, João Paulo, Doma, Camilo e João Vitor; Everton, Carvalheira, Pacheco e Marcinho, Bolasie e Ênio. Técnico: Fábio Matias.
Botafogo: Neto, Vitinho, Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Newton, Medina e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Arbitragem para Chapecoense x Botafogo
Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES). VAR: Daiane Muniz (SP).
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
