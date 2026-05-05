Champions League: veja os resultados dos jogos decisivos da semifinal

A Champions League 2025/26 está chegando ao fim. Nesta semana, foram conhecidos os finalistas do principal torneio da Europa. A decisão será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.
Na terça (5), o Arsenal bateu o Atlético de Madrid em Londres por 1 a 0. O gol que classificou o time inglês foi de Bukayo Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo. Com o 2 a 1 no agregado, os Gunners voltam a uma final de Champions após 20 anos.
Já o PSG eliminou o Bayern na Alemanha na quarta-feira (6). O duelo terminou em 1 a 1. Na ida, os franceses venceram por 5 a 4 e, por isso, avançam à segunda final consecutiva. Os franceses vão em busca do bicampeonato.
Os resultados da semifinal da Champions League
Ida
- Atlético de Madrid 1x1 Arsenal
- PSG 5x4 Bayern de Munique
Volta
- Arsenal 1x0 Atlético de Madrid
- Bayern de Munique 1x1 PSG
Final da Champions League
- Sábado, 30 de maio, às 16h: Arsenal x PSG