César Azpilicueta anuncia sua aposentadoria do futebol

O zagueiro do Sevilla, César Azpilicueta, ex-jogador do Chelsea e do Atlético de Madrid, anunciou nesta sexta-feira (22) que está pendurando as chuteiras após 20 temporadas na elite do futebol.

"Querido Futebol. Hoje, quero compartilhar com você que esta temporada será a minha última como jogador profissional", escreveu Azpilicueta em uma carta publicada em suas redes sociais.

"Depois de tantos anos vivendo o meu sonho, sinto que é hora de iniciar um novo capítulo em minha vida", acrescentou o jogador, que somou 44 convocações pela seleção principal da Espanha.

Azpilicueta, de 36 anos, afirmou que escrever sua carta de despedida "foi muito difícil", uma carta na qual expressa sua gratidão a todos que o acompanharam ao longo de sua carreira, assim como aos torcedores.

"Vestir as camisas do CA Osasuna, do Olympique de Marselha, do Chelsea FC, do Atlético de Madrid e do Sevilla FC, e representar o meu país nos maiores palcos, foi um verdadeiro privilégio", acrescentou o zagueiro navarro.

"Cada momento significou muito para mim...", escreveu Azpilicueta, que deu seus primeiros passos no futebol no Osasuna.

De lá, deu o salto rumo ao Olympique de Marselha em 2010 e, dois anos depois, chegou ao Chelsea, onde passaria uma década, tornando-se, por fim, o capitão do clube inglês.

Azpilicueta conquistou nove títulos com o Chelsea, incluindo uma Liga dos Campeões (2021), dois títulos da Premier League (2015 e 2017) e duas Ligas Europa (2013 e 2019).

Em 2023, o zagueiro retornou ao futebol espanhol vestindo a camisa do Atlético de Madrid, onde atuou por duas temporadas antes de assinar com o Sevilla.

Azpilicueta também atuou pela seleção espanhola, somando 44 jogos pela equipe principal.

Ao longo de sua carreira pela 'Roja', Azpilicueta participou das últimas três Copas do Mundo: Brasil (2014), Rússia (2018) e Catar (2022).

Com as seleções de base da Espanha, Azpilicueta se sagrou campeão europeu sub-21 (2011) e campeão europeu sub-19 (2007).