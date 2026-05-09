Celta vence Atlético de Madrid e segue sonhando com a Champions

O Celta de Vigo segue sonhando com a Liga dos Campeões após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado (9), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com mais um gol de Borja Iglesias (62'), o Celta (6º) somou três pontos valiosos para continuar na disputa pela 5ª colocação, a última que dá vaga na Champions, atualmente ocupada pelo Betis.

"Estamos muito felizes por ainda estarmos na briga e vamos tentar", disse Iglesias à plataforma DAZN após o jogo.

Por sua vez, o Atlético, eliminado na semifinal da Champions pelo Arsenal na terça-feira passada, se mantém na quarta colocação, sem aspirações no campeonato e já garantido na principal competição continental da próxima temporada.

- Sevilla ganha fôlego -

Mais cedo, o Sevilla venceu o Espanhol por 2 a 1, de virada, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Tyrhys Dolan (56') abriu o placar no início do segundo tempo para o time catalão, mas Andrés Castrín (82') e Akor Adams (90'+1) garantiram a virada para os donos da casa no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Com o resultado, o Sevilla sobe para a 12ª posição na tabela e abre três pontos de vantagem sobre o Alavés (18º), time que abre a zona de rebaixamento e que ficou no empate em 1 a 1 com o Elche (13º) no primeiro jogo deste sábado.

Já o Espanyol (15º) chega à impressionante marca negativa de 18 jogos consecutivos sem vencer no campeonato (12 derrotas e seis empates). Com a última vitória no dia 22 de dezembro (2 a 1 sobre o Athletic Bilbao), a equipe fica em situação mais delicada na luta pela permanência na primeira divisão.

A 35ª rodada do Campeonato Espanhol terminará no domingo com o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, com o time 'blaugrana' dependendo de pelo menos um empate para selar o título.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Levante - Osasuna 3 - 2

Sábado, 9 de maio

Elche - Alavés 1 - 1

Sevilla - Espanyol 2 - 1

Atlético de Madrid - Celta 0 - 1

(16h00) Real Sociedad - Betis

Domingo, 10 de maio

(09h00) Mallorca - Villarreal

(11h15) Athletic Bilbao - Valencia

(13h30) Real Oviedo - Getafe

(16h00) Barcelona - Real Madrid

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Rayo Vallecano - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 58

2. Real Madrid 77 34 24 5 5 70 31 39

3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25

4. Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 58 38 20

5. Betis 53 34 13 14 7 52 41 11

6. Celta 50 35 13 11 11 49 44 5

7. Getafe 44 34 13 5 16 28 36 -8

8. Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 40 50 -10

9. Real Sociedad 43 34 11 10 13 52 53 -1

10. Osasuna 42 35 11 9 15 42 45 -3

11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6

12. Sevilla 40 35 11 7 17 43 56 -13

13. Elche 39 35 9 12 14 46 54 -8

14. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13

15. Espanyol 39 35 10 9 16 38 53 -15

16. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9

17. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15

18. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13

19. Levante 36 35 9 9 17 41 57 -16

20. Real Oviedo 28 34 6 10 18 26 54 -28