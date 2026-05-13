Ceará x Atlético-MG hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Ceará e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30min, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Castelão, em Fortaleza (C). O Galo venceu por 2 a 1 na ida.
Escalações para Ceará x Atlético-MG
Ceará: Bruno Ferreira, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Mozart.
Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard; Minda, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem para Ceará x Atlético-MG
Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP). VAR: Wagner Reway (SC).
Onde assistir à Athletico-PR x Atlético-GO
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲