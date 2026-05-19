CBV divulga lista de jogadores inscritos para a Liga das Nações

A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou nesta terça-feira (19), a lista dos 30 jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações.
O técnico Bernardinho convocou os seguintes atletas para o torneio, que começará no dia 10 de junho em Brasília: Bieler, Fernando Cachopa e Matheus Brasília (levantadores); Bryan, Darlan e Oppenkoski (opostos); Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon (ponteiros); Barreto, Flávio, Guilherme Voss, Judson, Matheus Pinta e Thiery (centrais); Maique e Pureza (líberos).
Confira os 30 inscritos pelo Brasil:
Levantadores
- Bieler
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
- Rhendrick Resley
Ponteiros
- Adriano
- Arthur Bento
- Douglas Souza
- Honorato
- Léo Lukas
- Lucarelli
- Lukas Bergmann
- Maicon
- Paulo
- Robert
Opostos
- Bryan
- Chizoba
- Darlan
- Oppenkoski
- Sabino
- Samuel
Centrais
- Barreto
- Flavio
- Guilherme Voss
- Judson
- Matheus Pinta
- Thiery
Líberos
- Alê
- Filipinho
- Maique
- Pureza