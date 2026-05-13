CBV divulga lista de jogadoras inscritas para a Liga das Nações

A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou nesta quarta-feira (13), a lista de 30 jogadoras inscritas para a disputa da Liga das Nações.
Até o momento, o técnico José Roberto Guimarães convocou as seguintes atletas para o torneio, que começará no dia 3 de junho em Brasília: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy e Tainara (opostas); Ana Cristina, Helena e Rosamaria (ponteiras/opostas); Gabi e Júlia Bergmann (ponteiras); Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia (centrais); Marcelle, Natinha e Nyeme (líberos).
Confira as 30 inscritas pelo Brasil:
Levantadoras
- Bruninha
- Kenya
- Macris
- Roberta
- Vivian
Ponteiras
- Drussyla
- Gabi
- Julia Bergmann
- Karina
- Maiara Basso
Ponteiras/Opostas
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
Opostas
- Jaque Schmitz
- Jheovana
- Kisy
- Sabrina
- Tainara
Centrais
- Diana
- Julia Kudiess
- Lanna
- Larissa Besen
- Lívia
- Lorena
- Luzia
Líberos
- Kika
- Marcelle
- Natinha
- Nyeme
- Paulina