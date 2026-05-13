CBV divulga lista de jogadoras inscritas para a Liga das Nações

A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou nesta quarta-feira (13), a lista de 30 jogadoras inscritas para a disputa da Liga das Nações.

Até o momento, o técnico José Roberto Guimarães convocou as seguintes atletas para o torneio, que começará no dia 3 de junho em Brasília: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy e Tainara (opostas); Ana Cristina, Helena e Rosamaria (ponteiras/opostas); Gabi e Júlia Bergmann (ponteiras); Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia (centrais); Marcelle, Natinha e Nyeme (líberos).