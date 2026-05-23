CBF rebate críticas do Flamengo e justifica não adiamento de rodada do Brasileirão

Algumas horas após a nota oficial divulgada pelo Flamengo, na manhã deste sábado (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se defendeu das críticas em uma resposta direta ao clube. A entidade justificou que as datas foram debatidas com todas as equipes do Campeonato Brasileiro antes do início da competição.

Além disso, a nota oficial da CBF explica que a data para liberação dos atletas convocados para a Copa do Mundo foi definida pela FIFA ainda em 2025. Um pouco mais cedo, a equipe do Rio de Janeiro reclamou do não adiamento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às vésperas do mundial, no próximo sábado (30), às 16h, no Maracanã.

"O calendário do futebol brasileiro 2026 foi apresentado, debatido e aprovado por todos os clubes da Série A, de forma unânime em dezembro de 2025. As datas das rodadas, incluindo a 18ª, bem como o período de paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes: ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações".

Em outro ponto da resposta, a entidade máxima do futebol brasileiro justifica que o Flamengo não sugeriu o adiamento da 18ª rodada durante esses encontros. Mas sim que o pedido para remarcação foi realizado apenas após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, em que o clube carioca teria sugerido uma data reservada para a competição no segundo semestre.

"A atual gestão da CBF não acredita e não apoiará qualquer tipo de tratamento privilegiado no âmbito desportivo, independentemente do tamanho da torcida ou do poder econômico. Vários clubes foram afetados pelas convocações para a Copa do Mundo e qualquer solução pensada para atender apenas um caso isolado representaria violação direta ao princípio da isonomia desportiva que rege a atual gestão da CBF.

Na nota divulgada, o Flamengo apontou a necessidade de criar uma nova liga organizada pelos clubes. A própria CBF defendeu a ideia, mas apontou que o sucesso do projeto depende "de que cada clube respeite ao longo da competição as decisões aprovadas por todos antes do início do campeonato".

VEJA A NOTA DA CBF NA ÍNTEGRA

Em relação à nota pública do Flamengo na data de hoje, em que o clube questiona a manutenção da data dos jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem esclarecer o que se segue:

1. A data de liberação obrigatória dos atletas para a Copa do Mundo de 2026 foi definida pela FIFA ainda em maio de 2025 e essa informação foi reiterada em diferentes documentos e comunicações oficiais.

2. O calendário do futebol brasileiro de 2026 foi apresentado, debatido e aprovado por todos os clubes da Série A, de forma unânime em dezembro de 2025. As datas das rodadas, incluindo a 18ª, bem como o período de paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes: ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações.

3. Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio a ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo x Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo.

4. A atual gestão da CBF não acredita e não apoiará qualquer tipo de tratamento privilegiado no âmbito desportivo, independentemente do tamanho da torcida ou do poder econômico. Vários clubes foram afetados pelas convocações para a Copa do Mundo e qualquer solução pensada para atender apenas um caso isolado representaria violação direta ao princípio da isonomia desportiva que rege a atual gestão da CBF.

5. O calendário do futebol brasileiro de 2026 apresentou evoluções claras, como a redução dos Campeonatos Estaduais e o início do Campeonato Brasileiro em janeiro. A CBF reafirma seu compromisso de trabalhar pela evolução permanente do calendário e pela construção de um ambiente competitivo equilibrado, por meio de soluções estruturais e coletivas, e não de decisões pontuais que beneficiem interesses específicos.