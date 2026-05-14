Cavaliers reagem no fim, levam jogo para prorrogação e viram série na casa dos Pistons

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James Harden liderou os Cavs. CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma grande reação no quarto período, com nove pontos seguidos, deixou o Cleveland Cavaliers muito perto da decisão da Conferência do Leste. Jogando fora de casa, a equipe de Donovan Mitchell e James Harden levou a definição da partida, contra o Detroit Pistons, para a prorrogação, após a arrancada nos minutos finais. Superior no tempo extra, a franquia de Ohio venceu por 117 a 113 para abrir 3 a 2 na série e ter a sexta partida em seu ginásio.

Restando cravados três minutos, Tobias Harris abriu importante vantagem de 103 a 94 para os Pistons, encaminhando a terceira vitória na competitiva série do Leste. Porém, a equipe parou de pontuar após esta cesta e permitiu que os Cavaliers buscassem os 103 a 103 restando 45 segundos.

Quente no jogo, Cade Cunningham errou seu arremesso e mesmo assim o Detroit ganhou nova chance ao pegar o rebote. Quem falhou desta vez foi Caris LeVert. A bola de Donovan Mitchell no estouro do relógio não deu em nada e a prorrogação acabou definida.

No tempo extra, com cestas de Jarrett Allen e três seguidas de Mitchell, os Cavaliers logo abriram frente de 112 a 105. Cunningham ainda baixou a desvantagem para 113 a 111, mas o nervosismo pesou no fim, e os visitantes aproveitaram os lances livres para decretar o importante triunfo.

Cestinhas

Foi um grande embate entre Harden e Cunningham, os cestinhas das equipes. O 'barba' anotou 30 pontos para os Cavaliers, mantendo seu sonho de ganhar um anel da NBA. Já a estrela de Detroit fez 39, mas falhou em bola decisiva ainda no tempo normal.

— Esperamos que isso (briga pela vitória até o fim) nos impulsione. Que nos motive e que levemos (essa lição) adiante. Essa foi uma vitória conquistada na batalha contra um time formidável e fora de casa — celebrou Kenny Atkinson, técnico dos Cavaliers, valorizando a disposição da equipe, sobretudo nos minutos finais do último quarto e na prorrogação.

A sexta partida está agendada para esta sexta-feira (15), em Cleveland, Caso haja a necessidade do sétimo jogo, as equipes voltam a se encarar no domingo, novamente em Detroit.

Confira os jogos desta sexta-feira: