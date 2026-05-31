Casper Ruud x João Fonseca em Roland Garros hoje: data e onde assistir ao jogo pelas oitavas de final

Após a histórica vitória sobre Novak Djokovic nesta sexta-feira (29), João Fonseca volta às quadras neste domingo (31), pelas oitavas de final de Roland Garros.
O adversário é o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam.
A partida está marcada para hoje, não antes das 15h15min. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre o tcheco Jakub Mensik e o russo Andrey Rublev, que jogam também no domingo.
Número 16 do ranking da ATP, Casper Ruud precisou repetir a virada feita por João Fonseca.
O norueguês saiu atrás do placar nos dois primeiros sets, no entanto, conseguiu a virada sobre Tommy Paul e se classificou, com 3 sets 2.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem os jogos de Roland Garros no Brasil.
