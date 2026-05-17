Casemiro se despede do United com vitória sobre Forest; Old Trafford pede permanência de Carrick

O Manchester United garantiu sua oitava vitória em nove partidas no Old Trafford, um triunfo por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, sob o comando do técnico interino Michael Carrick, que parece destinado a permanecer no cargo, durante a partida deste domingo (17), que marcou a despedida do volante brasileiro Casemiro com a camisa dos 'Red Devils'.

O ex-jogador do Real Madrid, encerrando sua passagem de quatro anos por Old Trafford, se despediu dos torcedores ao ser substituído nos minutos finais da partida.

Foi a 11ª vitória de Carrick em 16 jogos da Premier League (sendo três empates e apenas duas derrotas), com a torcida pedindo para que ele permaneça no comando da equipe.

- Bruno Fernandes se junta a Henry e De Bruyne -

"Tivemos alguns momentos fantásticos ao longo destes últimos meses, grandes gols e bons resultados. Esperamos que venham muitos outros por aí", declarou Carrick em um discurso aos torcedores, embora o clube ainda não tenha confirmado a permanência do técnico para a próxima temporada.

Esses resultados catapultaram o Manchester United para as primeiras posições da Premier League e garantiram sua classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Com pouco em jogo do ponto de vista esportivo, Luke Shaw (5'), o brasileiro Matheus Cunha (55') e o camaronês Bryan Mbeumo (76') foram os autores dos gols da equipe da casa.

Esse último gol contou com a 20ª assistência de Bruno Fernandes na temporada, permitindo que o astro português igualasse o recorde de maior número de assistências em uma única temporada, uma marca agora compartilhada com o francês Thierry Henry (pelo Arsenal em 2002-03) e o belga Kevin De Bruyne (pelo Manchester City em 2019-20).

Com a permanência na liga já garantida, o Forest vendeu caro a derrota até o último instante, graças aos gols do zagueiro brasileiro Morato (53', empatando o jogo em 1 a 1) e de Morgan Gibbs-White (aos 78', definindo o placar final em 3 a 2).

Com esta vitória, o United assegura uma vaga no Top 3, abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Aston Villa a apenas uma rodada do fim. Mais tarde, no mesmo dia, o recém-promovido Sunderland se aproximou um pouco mais das posições de classificação para as competições europeias.

Os 'Black Cats' de Régis Le Bris eram apontados como candidatos a lutar pela permanência no início da temporada. No entanto, agora estão a apenas um ponto do oitavo lugar, que dá acesso à Conference League, após a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Everton, restando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

'Especialista' em viradas, o Sunderland reverteu o placar contra os 'Toffees' ao marcar três vezes após o intervalo graças, em particular, ao francês Enzo Le Fée (81', 2 a 1), que comemorou seu gol colocando uma máscara de Homem-Aranha.

- Oitavo lugar cobiçado -

Seu compatriota Wilson Isidor fez 3 a 1 nos acréscimos (90+1') sepultando as últimas esperanças do Everton (11º, 49 pontos), cujo sonho de uma classificação europeia praticamente evaporou.

O oitavo lugar na Premier League se tornou uma posição de classificação para a Conference League depois de o Manchester City conquistar a FA Cup, no sábado.

As equipes que terminarem em sexto e sétimo lugares disputarão a Liga Europa, enquanto as cinco primeiras competirão na Champions League.

Nesta batalha por uma vaga europeia, o Brighton (7º, 53 pontos) tropeçou em casa diante do Leeds (1 a 0) neste domingo, enquanto o Brentford (8º, 52 pontos) conseguiu somar apenas um ponto em seu estádio contra o Crystal Palace (2 a 2).

Na espetacular disputa pelo título, Arsenal (1º) e Manchester City (2º), separados por apenas dois pontos, enfrentam o Burnley (19º) na segunda-feira e o Bournemouth (6º) na terça, respectivamente.