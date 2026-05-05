Casemiro diz que Neymar aceitaria a reserva na seleção e afirma: 'Ele não precisa provar nada'

Um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Casemiro saiu em defesa de Neymar ao comentar a possibilidade de o atacante disputar a Copa do Mundo mesmo sem status de titular. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que o companheiro não teria problema em aceitar um papel diferente dentro do elenco.

Ao falar sobre o perfil de Neymar na seleção, Casemiro destacou a postura leve do camisa 10 ao longo da carreira e a forma como ele encara o futebol.

"Na minha opinião, o Neymar nunca teve problema assim. Inclusive ele tem a idade e tem experiência para ser um dos capitães da seleção. E ele nunca ligou para isso na seleção. Ele sempre quis (e dizia): 'dá a bola no meu pé, vamos nos divertir e jogar futebol. E, cara, esse sou eu. Quero me divertir dentro do campo, eu quero desfrutar dentro do campo'. E o Neymar sempre demonstrou isso. Neymar nunca teve esse papel de querer dar dura. O Neymar sempre foi um cara que quis se divertir dentro do campo", iniciou.

"E eu acho que se você conversar com ele, na minha opinião, o desejo dele de jogar uma Copa do Mundo, e você propor, se o Ancelotti propor isso (ficar no banco) para ele, eu acho que ele vai querer ir para a seleção, porque que ele quer (jogar a Copa do Mundo). Aí chega lá e ele demonstra no campo e demonstra nos treinamentos", completou.

O meio-campista também apontou que uma eventual condição de reserva poderia ser resolvida com diálogo claro entre jogador e comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti.

"Teria de chegar e conversar: 'Olha, você não vai jogar tantos jogos, mas olha determinado jogo, você vai ser crucial nesses 20, 30 minutos'. Ou 'você vai jogar esse jogo'. Acho que é apenas uma conversa. Então acho que essa bomba aí é do Ancelotti e não tem melhor treinador no mundo, com mais experiência no mundo, para lidar com uma situação dessa. Então, tenho certeza que a decisão que ele tomar vai ser sempre em prol do grupo".

Casemiro ainda ressaltou o incômodo com a constante discussão sobre a presença de Neymar na equipe, mas deixou claro que, em sua visão, o atacante já construiu uma trajetória que dispensa qualquer tipo de comprovação.

"É chato porque todo mundo fala disso (Neymar na Copa), todo mundo pergunta e todo mundo responde, mas é bem chato. Principalmente eu (respondo sobre isso). Eu sinceramente sou um amigo do Neymar. Eu sou um cara que joga com o Neymar desde os 12 anos, entendeu? E assim, é aquilo, o Neymar vai ou não vai? E todo mundo fica naquela, né? Mas assim, cara, eu acho que está muito claro, principalmente na minha opinião, está muito claro. O Neymar não tem que provar nada a ninguém".

Por fim, o volante destacou que a condição física será determinante para a convocação, mas reforçou a importância do camisa 10 caso esteja apto.

"E o Ancelotti e todo mundo deixou muito claro, é a questão física, a parte física. Se ele vai conseguir chegar no mais próximo da sua parte física, porque talento, a gente não precisa nem falar aqui do grande jogador que é, do grande jogador que foi e do talento que ele tem com a bola nos pés. Acho que a grande questão aqui é a parte física. Entendo que a comissão técnica está analisando isso e o Ancelotti sempre deixou muito claro isso nas entrevistas".