Carrasquilla lidera lista de convocados do Panamá para Copa, apesar de lesão

O técnico da seleção do Panamá, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, buscará fazer história na Copa do Mundo ao lado do principal meio-campista da equipe, Adalberto Carrasquilla, apesar de este último ter deixado o campo lesionado durante a recente final do campeonato mexicano.

Carrasquilla integra a lista de 26 convocados que Christiansen anunciou nesta terça-feira (26), nas dependências do icônico e histórico Edifício da Administração do Canal do Panamá, na capital do país, com a presença de dezenas de torcedores.

"Queremos fazer história e colocar o Panamá no mapa mundial. Queremos superar nosso desempenho anterior", afirmou Christiansen durante a coletiva de imprensa.

O sinal de alerta soou na comissão técnica e entre a torcida panamenha quando Carrasquilla, que joga no Pumas, foi forçado a deixar o gramado no último domingo, contra o Cruz Azul, após sofrer uma entrada dura no jogo de volta da final do torneio Clausura da Liga MX.

Apesar do susto, o departamento médico constatou que o jogador de 27 anos sofreu uma distensão no adutor, uma lesão que lhe permitirá atuar na partida de estreia da equipe na Copa do Mundo, contra Gana, em 17 de junho, no Estádio de Toronto (BMO Field).

As lágrimas do jogador despertaram o temor do pior cenário a pouco mais de duas semanas do início da Copa do Mundo, um torneio no qual o Panamá almeja superar a última colocação registrada em sua estreia na edição da Rússia, em 2018.

- Em busca do melhor desempenho -

Para os 'Canaleros', não poderia haver notícia pior do que perder seu "cérebro", o homem responsável por distribuir a bola e ditar o ritmo da equipe de Christiansen, adepto do estilo de futebol de posse de bola 'Made in Barcelona' e que jogou ao lado de Pep Guardiola durante a década de 1990.

Christiansen almeja fazer história com um elenco que também conta com jogadores de destaque, como Michael Amir Murillo, lateral-direito do Besiktas, da Turquia, e o incansável meio-campista Aníbal Godoy, do San Diego FC, da MLS.

O Panamá sonha em fazer bonito no Grupo L, onde enfrentará Gana, Croácia e Inglaterra, justamente a seleção contra a qual marcou seu primeiro gol na história das Copas do Mundo, apesar de ter sofrido uma dura derrota por 6 a 1 no Mundial da Rússia.

--- Lista de 26 convocados da seleção do Panamá:

- Goleiros: César Samudio (Marathon/HON), Orlando Mosquera (Al-Fahya/ASA), Luis Mejía (Nacional/URU).

- Defensores: Andrés Andrade (LASK Linz/AUT), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello/VEN), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa/CRC), Eric Davis (Plaza Amador/PAN), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira/VEN), Roderick Miller (PFC Turan Tovuz/AZE), José Córdoba (Norwich City/ING), César Blackman (Slovan Bratislava/SVK), Michael Amir Murillo (Besiktas/TUR), Edgardo Fariña (Pari Nizhny/Rus).

- Meio-campistas: Yoel Bárcenas (Mazatlán/MEX), Carlos Harvey (Minnesota United/EUA), Cristian Martínez (Kiryat Shmona/ISR), César Yanis (Cobresal/CHI), José Luis Rodríguez (Juárez/MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas/MEX), Aníbal Godoy (San Diego/EUA), Alberto Quintero (Plaza Amador/PAN), Azarías Londoño (Universidad Católica/EQU).

- Atacantes: Ismael Díaz (León/MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción/CHI), José Fajardo (Universidad Católica/EQU), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa/CRC).