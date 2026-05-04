Carol Solberg e Rebecca vencem etapa de Brasília do Circuito Mundial de vôlei de praia

As brasileiras Carol Solberg e Rebecca conquistaram o título da terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
Neste domingo (3), na arena montada no Parque da Cidade, elas derrotaram as italianas Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/18, e faturaram o título do Elite 16 de Brasília.
Na campanha, as brasileiras venceram todas as sete partidas que disputaram e perderam apenas dois sets.
— Tivemos que fazer muita força para fechar esse jogo em dois sets. Começamos bem e vencemos o primeiro set com uma boa vantagem, mas o ritmo caiu e tivemos que focar muito em cada ponto para buscar o segundo set. Queríamos evitar o tie-breaker a todo custo porque o desgaste já estava grande e deu certo — disse Rebecca.
Com a vitória em Brasília, Carol Solberg e Rebecca continuam na liderança do ranking mundial. A dupla entrou a etapa desta semana empatada com as também brasileiras Thâmela e Vic, com 7.800 pontos. Mas com o título, elas devem se isolar na primeira posição.
Na disputa do bronze, as estadunidenses Savannah Cory e Devon Newberry venceram as lituana Tina Graudina e Anastasija Samoilova por 21/15 e 21/19
Suecos dominam no masculino
No masculino, o título ficou com os suecos Jacob Hölting Nilsson e Elmer Andersson, que derrotaram os poloneses Michal Bryl e Bartosz Łosiak por 2 a 0 (21-16, 21-15) na decisão.
O bronze ficou com os letães Martins Plavins e Kristian Fokerots, que derrotaram os franceses Téo Rotar e Arnaud Gauthier-Rat por 21/19 e 21/16.
As duplas André/Renato e Arthur/Adrielson foram as mais bem colocadas entre as brasileiras, obtendo a nona colocação em Brasília.