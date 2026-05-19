Alcaraz sofre com lesão no punho direito. KARIM JAAFAR / AFP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz anunciou em suas redes sociais que não disputará Wimbledon. O Grand Slam britânico começa em 29 de junho.

O atual número 2 do mundo ficará de fora devido a uma lesão no punho. A recuperaç]ap já o tirou da disputa de Roland Garros, que começa no próximo fim de semana.

"Minha recuperação está indo muito bem e me sinto muito melhor, mas infelizmente não estou pronto para jogar e, por isso, tenho que abrir mão da temporada de grama em Queen's e Wimbledon", escreveu Alcaraz no X.

"São dois torneios realmente especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para voltar o mais rápido possível", acrescentou o espanhol, que no ano passado perdeu a final de Wimbledon para o seu maior rival no circuito, o italiano Jannik Sinner.

A lesão "é um pouco mais séria do que todos nós esperávamos", declarou Alcaraz após anunciar sua desistência no Masters 1000 de Madri.