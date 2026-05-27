Caracas x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Caracas, da Venezuela, e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Olímpico de la Univerisdad Central da Venezuela.
Escalações para Caracas x Botafogo
Caracas: Benítez, Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández. Técnico: Henry Meléndez.
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Justino, Ytallo e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa; Jordan Barrera e Chris Ramos. Técnico: Franclim Carvalho.
Onde assistir a Caracas x Botafogo
A partida será transmitida ao vivo na Paramount+
