Canadá mira alto na Copa do Mundo de 2026 com a melhor geração de sua história

Exatamente 150 anos depois de o Carlton Cricket Club e o Toronto Lacrosse Club terem disputado a primeira partida de futebol organizada da qual se tem registro no Canadá, em 1876, o futebol canadense se prepara finalmente para a sua grande estreia em uma Copa do Mundo como nação anfitriã.

Quando o Canadá enfrentar a Bósnia e Herzegovina no dia 12 de junho, em Toronto, marcando a estreia da seleção do país em um Mundial sediado em seu território, isso representará o culminar de um longo processo de desenvolvimento que permitiu ao futebol se estabelecer firmemente em um país historicamente dominado pelo hóquei no gelo.

O futebol, que já é o esporte com mais praticantes no Canadá, contando com quase um milhão de jogadores registrados, receberá um novo impulso com a Copa do Mundo de 2026, a qual deverá contribuir para o crescimento acelerado do cenário futebolístico nacional.

O Canadá vai sediar 13 partidas durante o torneio, seis em Toronto e sete em Vancouver, e além da Bósnia e Herzegovina, divide o Grupo B com o Catar e a Suíça.

Em suas duas participações anteriores na Copa do Mundo - México 1986 e Catar 2022 -, a seleção canadense perdeu todas as suas seis partidas.

No entanto, o técnico Jesse Marsch insiste que os coanfitriões não estão participando apenas para desempenhar um papel simbólico no torneio.

"Queremos vencer a Copa do Mundo", disse Marsch em uma entrevista no ano passado.

"Pode soar ridículo, mas por que entraríamos em qualquer torneio, a qualquer momento, pensando: 'É, vamos ver como nos saímos. Talvez consigamos uma vitória ou talvez marcar um gol?'".

Marsch afirmou que essa mentalidade pertence ao "discurso do passado" do futebol canadense.

- Confiança -

Marsch acredita haver motivos suficientes para otimismo, graças a uma geração considerada por muitos como a melhor seleção canadense da história, liderada pelo lateral-esquerdo Alphonso Davies, estrela do Bayern de Munique, e por Jonathan David, atacante da Juventus.

"Com esta equipe, o nível que acreditamos poder alcançar está subindo", afirmou o técnico americano.

"Sabemos que será difícil. Não acho que nosso grupo seja fácil. É possível que sejamos eliminados na fase de grupos, assim como qualquer outra equipe. Mas acreditamos em nós mesmos, acreditamos em nosso time e acreditamos em nossos jogadores".

A confiança de Marsch coincide com a ascensão sustentada do Canadá no ranking da Fifa.

Em 2015, a seleção canadense ocupava a 116ª posição no ranking mundial. Em 2025, a equipe já havia subido para a 26ª colocação.

O Canadá sinalizou pela primeira vez seu surgimento como uma potência da Concacaf durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando garantiu a classificação à frente tanto do México quanto dos Estados Unidos.

Embora tenha sido eliminada na fase de grupos após derrotas para Bélgica, Croácia e Marrocos, a seleção canadense deixou uma impressão positiva e, posteriormente, surpreendeu a todos na Copa América de 2024 ao chegar às semifinais, onde acabou derrotada pela campeã mundial Argentina.

Muitos dos prováveis titulares do Canadá refletem a diversidade de imigrantes do país.

Jonathan David, filho de pais haitianos, nasceu em Nova York antes de se mudar para o Canadá durante a infância. Alphonso Davies nasceu em um campo de refugiados em Gana, filho de pais liberianos, e chegou ao Canadá aos cinco anos de idade.

O meio-campista Ismael Koné, atualmente no Sassuolo, da Itália, nasceu na Costa do Marfim.

"Obviamente, existem laços com diferentes origens culturais, mas o amor que eles sentem por serem canadenses e por jogar pela seleção nacional do Canadá é verdadeiramente forte", disse Marsch.

Assim como aconteceu nos Estados Unidos após a Copa do Mundo de 1994, as autoridades canadenses esperam que um desempenho sólido da seleção nacional impulsione o crescimento do futebol a longo prazo.

"Uma campanha empolgante e de longa duração no torneio gerará demanda de público pelo futebol no futuro, em todas as suas formas", afirmou Kevin Blue, CEO e secretário-geral da Canada Soccer.