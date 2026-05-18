Campana se torna a primeira baixa do Equador para a Copa do Mundo

Leonardo Campana, atacante equatoriano do New England Revolution, da MLS, anunciou neste domingo (17) que vai desfalcar a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão, se tornando assim a primeira baixa oficial do Equador a menos de um mês do torneio.

Em março, Campana sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa enquanto atuava por seu clube, um duro golpe que já viveu às vésperas do Mundial de 2022, no Catar, quando foi afastado devido a uma lesão persistente que levou o então técnico, o argentino Gustavo Alfaro, a deixá-lo de fora da lista de convocados.

"Há sonhos que carregamos no coração desde a infância, e hoje devo aceitar que mais uma lesão me deixará fora da Copa do Mundo", disse o atacante em uma publicação no Instagram.

O anúncio ocorre poucos dias antes do prazo final para o Equador divulgar sua lista oficial de 26 convocados para o Mundial que será sediado por Canadá, Estados Unidos e México, com início previsto para 11 de junho.

O Equador, liderado pelo meio-campista Moisés Caicedo, do Chelsea, chega à Copa ostentando uma defesa sólida comandada por Pervis Estupiñán, Piero Hincapié e Willian Pacho, que atuam por Milan, Arsenal e Paris Saint-Germain, respectivamente.

No entanto, a ausência de Campana agrava ainda mais seus problemas no setor ofensivo que assolam a seleção comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, já que a equipe conseguiu marcar apenas 14 gols em 18 partidas durante a campanha nas Eliminatórias.

Em sua quinta participação em Copas do Mundo, o Equador inicia sua campanha na América do Norte no dia 14 de junho, quando enfrentará a Costa do Marfim na Filadélfia, pelo Grupo EE,que também conta com a tetracampeã Alemanha e a estreante no torneio, Curaçao.