Camavinga lamenta ausência na Copa do Mundo após corte da seleção francesa: 'Dói'

Eduardo Camavinga se manifestou pela primeira vez após ficar fora da lista da França para a Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, o meio-campista do Real Madrid admitiu a frustração com a decisão de Didier Deschamps, mas adotou tom respeitoso ao desejar sorte aos companheiros convocados para o torneio.

O corte do jogador foi uma das principais surpresas da convocação francesa. Aos 23 anos e tratado há temporadas como um dos pilares da renovação da seleção, Camavinga acabou perdendo espaço após uma temporada irregular no Real Madrid, marcada por lesões, atuações abaixo do esperado e pouca sequência entre os titulares.

"Não são as notícias que eu esperava, mas futebol é assim. Claro que dói, principalmente sabendo o quanto significa vestir esta camisa", escreveu o jogador.

Mesmo decepcionado, o francês evitou qualquer tom de confronto com a comissão técnica e reforçou apoio total à seleção durante o Mundial. Na mensagem publicada, Camavinga afirmou que acompanhará a campanha da França à distância e pediu que o elenco conquiste mais um título mundial para o país.

"Estarei torcendo e apoiando a seleção de casa a cada passo do caminho. Desejo aos meus irmãos tudo de bom na Copa do Mundo. Façam o país se orgulhar e tragam o título para casa", completou.

Pouco antes da manifestação do atleta, Didier Deschamps explicou publicamente os motivos que levaram à ausência do meio-campista. Segundo o treinador, o jogador atravessou uma temporada complicada física e tecnicamente, além de enfrentar forte concorrência no setor.

Camavinga disputou 40 partidas pelo Real Madrid na temporada, mas iniciou apenas 22 como titular. Um dos momentos mais delicados do ano aconteceu na eliminação para o Bayern de Munique na Champions League, quando o francês acabou expulso em um dos jogos decisivos do mata-mata.