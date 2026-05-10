Calendário completo da Copa do Mundo de 2026

Calendário completo da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá, com 48 seleções divididas em 12 grupos.

As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas se classificarão para a fase de 16 avos de final.

O jogo de abertura está marcado para 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final acontecerá em 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey (nos arredores de Nova York).

Serão disputadas 104 partidas no total, sendo 72 na primeira fase.

. Os 12 grupos:

A: México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca

B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar, Suíça

C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia

D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia

E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador

F: Países Baixos, Japão, Suécia, Tunísia

G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia

H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

I: França, Senegal, Iraque, Noruega

J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia

L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

PRIMERA FASE

. Primeira rodada

(Jogos no horário de Brasília)

11 de junho

(16h00) México - África do Sul (Grupo A) - Estádio da Cidade do México

(23h00) Coreia do Sul - República Tcheca (Grupo A) - Estádio de Guadalajara

12 de junho

(16h00) Canadá - Bósnia (Grupo B) - Estádio de Toronto

(22h00) Estados Unidos - Paraguai (Grupo D) - Estádio de Los Angeles

13 de junho

(16h00) Catar - Suíça (Grupo B) - Estádio da Baía de São Francisco

(19h00) Brasil - Marrocos (Grupo C) - Estádio de Nova York/Nova Jersey

(22h00) Haiti - Escócia (Grupo C) - Estádio de Boston

(01h00 do dia 14/06) Austrália - Turquia (Grupo D) - BC Place de Vancouver

14 de junho

(14h00) Alemanha - Curaçao (Grupo E) - Estádio de Houston

(17h00) Países Baixos - Japão (Grupo F) - Estádio de Dallas

(20h00) Costa do Marfim - Equador (Grupo E) - Estádio de Filadélfia

(23h00) Suécia - Tunísia (Grupo F) - Estádio de Monterrey

15 de junho

(13h00) Espanha - Cabo Verde (Grupo H) - Estádio de Atlanta

(16h00) Bélgica - Egito (Grupo G) - Estádio de Seattle

(19h00) Arábia Saudita - Uruguai (Grupo H) - Estádio de Miami

(22h00) Irã - Nova Zelândia (Grupo G) - Estádio de Los Angeles

16 de junho

(16h00) França - Senegal (Grupo I) - Estádio de Nova York/Nova Jersey

(19h00) Iraque - Noruega (Grupo I) - Estádio de Boston

(22h00) Argentina - Argélia (Grupo J) - Estádio de Kansas City

(01h00 do dia 17/06) Áustria - Jordânia (Grupo J) - Estádio da Baía de São Francisco

17 de junho

(14h00) Portugal - RD Congo (Grupo K) - Estádio de Houston

(17h00) Inglaterra - Croácia (Grupo L) - Estádio de Dallas

(20h00) Gana - Panamá (Grupo L) - Estádio de Toronto

(23h00) Uzbequistão - Colômbia (Grupo K) - Estádio da Cidade do México

. Segunda rodada

18 de junho

(13h00) República Tcheca - África do Sul (Grupo A) - Estádio de Atlanta

(16h00) Suíça - Bósnia (Grupo B) - Estádio de Los Angeles

(19h00) Canadá - Catar (Grupo B) - BC Place de Vancouver

(22h00) México - Coreia do Sul (Grupo A) - Estádio de Guadalajara

19 de junho

(16h00) Estados Unidos - Austrália (Grupo D) - Estádio de Seattle

(19h00) Escócia - Marrocos (Grupo C) - Estádio de Boston

(22h00) Brasil - Haiti (Grupo C) - Estádio de Filadélfia

(01h00 do dia 20/06) Turquia - Paraguai (Grupo D) - Estádio da Baía de São Francisco

20 de junho

(16h00) Países Baixos - Suécia (Grupo F) - Estádio de Houston

(17h00) Alemanha - Costa do Marfim (Grupo E) - Estádio de Toronto

(21h00) Equador - Curaçao (Grupo E) - Estádio de Kansas City

(01h00 do dia 21/06) Tunísia - Japão (Grupo F) - Estádio de Monterrey

21 de junho

(13h00) Espanha - Arábia Saudita (Grupo H) - Estádio de Atlanta

(16h00) Bélgica - Irã (Grupo G) - Estádio de Los Angeles

(19h00) Uruguai - Cabo Verde (Grupo H) - Estádio de Miami

(22h00) Nova Zelândia - Egito (Grupo G) - BC Place de Vancouver

22 de junho

(14h00) Argentina - Áustria (Grupo J) - Estádio de Dallas

(18h00) França - Iraque (Grupo I) - Estádio de Filadélfia

(21h00) Noruega - Senegal (Grupo I) - Estádio de Nova York/Nova Jersey

(00h00 do dia 23/06) Jordânia - Argélia (Grupo J) - Estádio da Baía de São Francisco

23 de junho

(14h00) Portugal - Uzbequistão (Grupo K) - Estádio de Houston

(17h00) Inglaterra - Gana (Grupo L) - Estádio de Boston

(20h00) Panamá - Croácia (Grupo L) - Estádio de Toronto

. Terceira rodada

24 de junho

(16h00) Suíça - Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver

(16h00) Bósnia - Catar (Grupo B) - Estádio de Seattle

(19h00) Escócia - Brasil (Grupo C) - Estádio de Miami

(19h00) Marrocos - Haiti (Grupo C) - Estádio de Atlanta

(22h00) República Tcheca - México (Grupo A) - Estádio da Cidade do México

(22h00) África do Sul - Coreia do Sul (Grupo A) - Estádio de Monterrey

25 de junho

(17h00) Curaçao - Costa do Marfim (Grupo E) - Estádio de Filadélfia

(17h00) Equador - Alemanha (Grupo E) - Estádio de Nova York/Nova Jersey

(20h00) Japão - Suécia (Grupo F) - Estádio de Dallas

(20h00) Tunísia - Países Baixos (Grupo F) - Estádio de Kansas City

(23h00) Turquia - Estados Unidos (Grupo D) - Estádio de Los Angeles

(23h00) Paraguai - Austrália (Grupo D) - Estádio da Baía de São Francisco

26 de junho

(16h00) Noruega - França (Grupo I) - Estádio de Boston

(16h00) Senegal - Iraque (Grupo I) - Estádio de Toronto

(21h00) Cabo Verde - Arábia Saudita (Grupo H) - Estádio de Houston

(21h00) Uruguai - Espanha (Grupo H) - Estádio de Guadalajara

(00h00 do dia 27/06) Egito - Irã (Grupo G) - Estádio de Seattle

(00h00 do dia 27/06) Nova Zelândia - Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver

27 de junho

(18h00) Panamá - Inglaterra (Grupo L) - Estádio de Nova York/Nova Jersey

(18h00) Croácia - Gana (Grupo L) - Estádio de Filadélfia

(20h30) Colômbia - Portugal (Grupo K) - Estádio de Miami

(20h30) RD Congo - Uzbequistão (Grupo K) - Estádio de Atlanta

(23h00) Argélia - Áustria (Grupo J) - Estádio de Kansas City

(23h00) Jordânia - Argentina (Grupo J) - Estádio de Dallas

FASE DE 16-AVOS DE FINAL

28 de junho

(16h00) 2A - 2B - Estádio de Los Angeles (Jogo 73)

29 de junho

(14h00) 1C - 2F - Estádio de Houston (J76)

(17h30) 1E - 3ABCDF - Estádio de Boston (J74)

(22h00) 1F - 2C - Estádio de Monterrey (J75)

30 de junho

(14h00) 2E - 2I - Estádio de Dallas (J78)

(18h00) 1I - 3CDFGH - Estádio de Nova York/Nova Jersey (J77)

(22h00) 1A - 3CEFHI - Estádio da Cidade do México (J79)

1º de julho

(13h00) 1L - 3EHIJK - Estádio de Atlanta (J80)

(17h00) 1G - 3AEHIJ - Estádio de Seattle (J82)

(21h00) 1D - 3BEFIJ - Estádio da Baía de São Francisco (J81)

2 de julho

(16h00) 1H - 2J - Estádio de Los Angeles (J84)

(20h00) 2K - 2L - Estádio de Toronto (J83)

(00h00 do dia 3/07) 1B - 3EFGIJ - BC Place de Vancouver (J85)

3 de julho

(15h00) 2D - 2G - Estádio de Dallas (J88)

(19h00) 1J - 2H - Estádio de Miami (J86)

(22h30) 1K - 3DEIJL - Estádio de Kansas City (J87)

OITAVAS DE FINAL

4 de julho

(14h00) Vencedor 73 - Vencedor 75 - Estádio de Houston (J90)

(18h00) V74 - V77 - Estádio de Filadélfia (J89)

5 de julho

(17h00) V76 - V78 - Estádio de Nova York/Nova Jersey (J91)

(21h00) V79 - V80 - Estádio da Cidade do México (J92)

6 de julho

(16h00) V83 - V84 - Estádio de Dallas (J93)

(21h00) V81 - V82 - Estádio de Seattle (J94)

7 de julho

(13h00) V86 - V88 - Estádio de Atlanta (J95)

(17h00) V85 - V87 - BC Place de Vancouver (J96)

QUARTAS DE FINAL

9 de julho

(17h00) V89 - V90 - Estádio de Boston (J97)

10 de julho

(16h00) V93 - V94 - Estádio de Los Angeles (J98)

11 de julho

(18h00) V91 - V92 - Estádio de Miami (J99)

12 de julho

(22h00) V95 - V96 - Estádio de Kansas City (J100)

SEMIFINAIS

14 de julho

(16h00) V97 - V98 - Estádio de Dallas (J101)

15 de julho

(16h00) V99 - V100 - Estádio de Atlanta (J102)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

18 de julho

(18h00) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estádio de Miami

FINAL

19 de julho

(16h00) V101 - V102 - Estádio de Nova York/Nova Jersey