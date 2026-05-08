Calderano perde invencibilidade e Brasil é eliminado pela França no Mundial de Tênis de mesa

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Calderano caiu diante de Flavien Coton. WTT Global / Divulgação

Chegou ao fim nesta sexta-feira (8) a grande campanha do Brasil no Campeonato Mundial por equipes do tênis de mesa. A seleção sucumbiu diante da favorita França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, se despedindo nas quartas de final, com derrota por 3 a 0.

Garantida entre as quatro melhores seleções, a França agora terá pela frente a poderosa equipe da China em uma das semifinais. Do outro lado, mais duas equipes asiáticas. O Japão encara Taipei Chinês.

Calderano perde invencibilidade

Favoritos do confronto e com três representantes no top 25 do mundo, os franceses mudaram a estratégia e colocaram seu mesa-tenista menos forte para a abertura da série contra Hugo Calderano: Flavien Coton, 23º do ranking e somente 18 anos.

Quinto do mundo, Calderano encarou o jovem francês pela segunda vez na carreira - venceu anteriormente - para tentar colocar o Brasil na frente da dura disputa. Mas largou mal, logo com 4 a 0 de desvantagem diante de um agressivo Flavien. Errando em demasia, ficou com 6 a 1 contra. Calderano salvou três set points para empatar em 10 a 10. Mas mandou para fora e levou 12 a 10.

Melhor no começo do segundo set, arrancou aplausos com golpe pelas costas e logo 3 a 0 de frente. Não manteve o bom desempenho e voltou a perder, agora por 11 a 8. Um tanto incomodado, Calderano amargou sua primeira derrota no Mundial ao desperdiçar vantagem de quatro pontos (8 a 4) e cair com 11 a 9.

Irmãos Lebrun confirmam favoritismo e vaga francesa

Equipe francesa é forte candidata ao título. WTT Global / Divulgação

Guilherme Teodoro entrou para o segundo jogo sob obrigação de mostrar superação contra Félix Lebrun, o 4º do mundo, mas pouco exigiu do oponente, levando tranquilos 3 a 0, parciais de 11/4, 11/2 e 11/4.