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Caio Bonfim fica com a prata no Tour Mundial de Marcha Atlética; atleta peruana quebra recorde das Américas 

Brasileiro terminou 40 segundos atrás do italiano Francesco Fortunato, vencedor e recordista europeu

André Silva

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