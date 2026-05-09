Caio Bonfim fica com a prata no Tour Mundial de Marcha Atlética; atleta peruana quebra recorde das Américas 

Caio conquistou mais um pódio na carreira. Gustavo Alves / CBAt/Divulgação

O brasileiro Caio Bonfim ficou com a medalha de prata na meia maratona de marcha atlética na etapa de Poděbrady, na República Tcheca, do Tour Mundial de Marcha Atlética.

Com o tempo de 1h23min40seg, Caio ficou a 40 segundos do vencedor, o italiano Francesco Fortunato, campeão mundial em Brasília, em abril deste ano, que quebrou o recorde europeu.

A medalha de bronze foi do alemão Christopher Linke, que chegou seis segundos depois do brasileiro.

Outro brasileiro, Max Batista, companheiro de Caio na equipe Caso (DF) chegou em 27º lugar.

Na temporada, Caio Bonfim ainda disputará mais duas etapas ouro do Tour Mundial de Marcha Atlética: o 39º Grande Prêmio Cantones, em La Coruña, no dia 23 de maio, e o GP Madri de Marcha, no dia 31, também na Espanha.

Peruana quebra recorde das Américas

No feminino, a peruana Kimberly García venceu com o tempo de uma 1h3min44seg e estabeleceu um novo recorde das Américas.