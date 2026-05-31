Caio Bonfim conquista o bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética

Caio Bonfim (D) no pódio. Madrid Marcha / Divulgação

Vice-campeão olímpico nos 20 km, o brasileiro Caio Bonfim conquistou neste domingo (31) a medalha de bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética. Ele completou a prova em 39min31seg, atrás do italiano Francesco Fortunato (39min15seg) e do espanhol Paul Mcgrath (39min23seg).

A competição na capital espanhola faz parte do Circuito Mundial de marcha atlética, na categoria ouro, equivalente à Diamond League nas provas de campo e pista.

Em 2026, Caio estabeleceu o recorde sul-americano (1h21min44seg) na meia-maratona, prova que estreou na marcha em 2026 e estará no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, em Kobe, no Japão. Depois, foi vice-campeão na China, bronze no Mundial de Brasília, prata em Podebrady (República Tcheca) e quarto em La Coruña (Espanha).

— Foram boas competições pelo tour mundial, tanto a de La Coruña quanto a de Madri, na Espanha, porque estamos competindo no altíssimo nível e o Caio estar entre esses atletas é sempre muito bom — disse a treinadora Gianetti Sena Bonfim, que também é mãe do marchador.

Gianetti disse que em 2026 as competições ficaram encavaladas por causa da Copa do Mundo da Fifa.

— Correria com competições quase todos os fins de semana e tivemos de abrir mão de algumas. Saindo desse tour satisfeitos com um ano bom e constante e vamos em frente com Troféu Brasil, Jogos Sul-Americanos e mais uma prova de maratona que vamos escolher no fim do ano — finalizou.

Mexicana vence no feminino

A mexicana Alegna González confirmou seu favoritismo e venceu a prova feminina. Ela completou o percurso em 44min03seg, superando Evelyn Inga, que chegou 13 segundos depois, e a espanhola Aldara Meilán, que finalizou 43 segundos atrás da vencedora.