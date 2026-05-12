Bruno Lobo começa em quarto no Mundial de Fórmula Kite

O brasileiro Bruno Lobo encerrou o primeiro dia de regatas do Campeonato Mundial de vela, na modalidade Fórmula Kite, no top 5. Nesta segunda-feira (11), em Viana do Castelo, em Portugal, o maranhense chegou a vencer uma das quatro provas disputadas.
Bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, Lobo venceu a primeira regata e depois finalizou em terceiro, quarto e terceiro lugar, nas três provas seguintes, totalizando sete pontos perdidos.
Outro velejador nascido no Maranhão, Lucas Fonseca, está na 15ª posição. Ele foi sétimo, sexto, sexto e não disputou a quarta regata, finalizando com 19 pontos perdidos, já contabilizado o descarte do pior desempenho.
A liderança é do suíço Gian Stragiotti, que venceu três regatas e foi segundo colocado na prova vencida por Bruno Lobo.
Na terça-feira (12) serão disputadas mais três regatas.
Confira o top 5 e a posição dos brasileiros:
1 - Gian Stragiotti (SUI) - 3
2 - Maximilian Maeder (SGP) - 3
3 - Valentin Bontus (AUT) - 5
4 - Bruno Lobo (BRA) - 7
5 - Riccardo Pianosi (ITA) - 9
15 - Lucas Fonseca (BRA) - 19