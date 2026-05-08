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Bronze olímpico no taekwondo, brasileiro é suspenso por dois anos após violar regras do antidoping

Maicon de Andrade recebeu suspensão após três falhas de localização em testes antidoping entre 2023 e 2024.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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