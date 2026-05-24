Bia Haddad é eliminada de Roland Garros por britânica com condição genética rara

A frustração de Bia com mais uma derrota. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Antes de iniciar sua sexta participação na chave principal de Roland Garros, a brasileira Bia Haddad Maia declarou à ESPN que chegava ao torneio "sem expectativas" e que "essa era sua realidade", afinal tinha apenas quatro vitórias no ano, sendo três em torneios WTA 125 e uma em qualifying.

Ex-top 10 do mundo e semifinalista em Paris em 2023, a paulista, que atualmente é a 78ª do ranking, encarou neste domingo (24), a britânica Francesa Jones, 102ª colocada. Bia já havia derrotado a adversária em dois confrontos anteriores, mas perdeu de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/2, após duas horas e 39 minutos de partida.

Jones, de 25 anos, é uma das jogadoras mais admiradas do circuito pela resiliência. Ela nasceu com displasia ectodérmica ectrodactilia (DEE) e por conta dessa rara condição genética tem quatro dedos em cada mão e três dedos a menos nos pés, o que exigiu cirurgias frequentes ao longo dos anos.

Além de encarar as dificuldades impostas pela condição, Jones também chegou a ouvir dos médicos que não conseguiria jogar tênis. Porém, sua persistência a fez vencer. Apesar de todos os prognósticos, ela já esteve entre as 70 melhores do ranking.

A tenistas tem participações em todos os Grand Slam, dois títulos em três finais de Challenger e nove conquistas em torneios da ITF, de menor porte, incluindo o W75 de Vacaria, em março do ano passado.

Primeiro set

Bia começou melhor o jogo na quadra 14 de Roland Garros e com três quebras de saque, 89% de pontos vencidos com o primeiro saque e 11 winners (bolas vencedoras) contra apenas duas de Jones, venceu o set inicial por 6 a 1, em 40 minutos.

Segundo set

Porém, na segunda parcial, toda a insegurança admitida pela brasileira veio à tona. No terceiro game, Jones conseguiu sua primeira quebra de serviço e fez 2 a 1. Bia ainda se recuperou e devolveu a quebra, para logo depois confirmar seu serviço e liderar em 3 a 2. Um novo break e a paulista fez 4 a 2.

E quando a vitória parecia chegar até de forma tranquila, os velhos fantasmas voltaram a atormentar a ex-top 10, que perdeu os três games em que sacou. Mesmo devolvendo duas quebras, não evitou o tie-break, onde foi superada por 7/6 (7/4), após uma hora e oito minutos.

Virada de Jones

Após uma longa pausa para que Bia Haddad fosse ao vestiário, a partida foi retomada e após dois longos games, a brasileira abriu 2 a 0 no terceiro set, com uma quebra no primeiro e após salvar um break no segundo.

Jones fechou o game seguinte de zero e logo depois aproveitou novo momento de instabilidade de Haddad Maia para devolver a quebra, empatar o set e logo depois confirmar seu serviço e assumir a liderança em 3 a 2.

E o filme do segundo set se repetiu. Bia passou a cometer erros em excesso, a apressar suas jogadas, perdendo mais três games, o set por 6/2, e o jogo.

Na segunda rodada, Francesca Jones vai enfrentar a tcheca Marie Bouzková, 28ª do mundo, que eliminou a italiana Lucia Bronzetti por 6/3 e 6/1.

Bia Haddad Maia também está inscrita na chave de duplas, ao lado da russa Liudmila Samsonova. A estreia será contra a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a estadunidense Desirae Krawczyk, cabeças 9 em Paris.



