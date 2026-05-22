Brasília vence o Sesi-Franca e empata playoff semifinal do NBB

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Von Haydin liderou vitória de Brasília. Matheus Maranhão / Divulgação/CAIXA Brasília Basquete

O Brasília Basquete voltou a mostrar força em seus domínios e empatou o playoff semifinal do NBB. Diante de mais de 7 mil torcedores, na Arena Nilson Nelson, o time do Distrito Federal derrotou o Sesi-Franca (SP), na noite de quinta-feira (21), por 67 a 50, e garantiu que a série terá ao menos quatro das cinco partidas programadas.

— O principal trabalho foi na defesa. Reduzimos a equipe do Franca a 50 pontos. No primeiro jogo eu tive um aproveitamento ruim, mas isso destaca a importância da preparação mental. Tenho de agradecer ao Filé pelo trabalho comigo nesse sentido. Aproveitamento ruim faz parte, mas nossa equipe continuou confiando nos chutadores. Precisamos manter essa pegada, porque assim vamos conseguir brigar pelo título — avaliou o ala Daniel Von Haydin.

O jogo

Mais de 7 mil torcedores acompanharam a partida. Matheus Maranhão / Divulgação/CAIXA Brasília Basquete

Os dois primeiros períodos foram, acima de tudo, imprevisíveis. Nos 10 minutos iniciais, os times impuseram um ritmo acelerado e buscaram arremessos. O Brasília conseguiu calibrar as mãos primeiro para abrir vantagem de 17 pontos (24 a 7).

Mas o atual tetracampeão reagiu no segundo quarto e, com algumas trocas promovidas pelo técnico Helinho Garcia, além de ótima atuação do ala-armador estadunidense Corderro Bennett, que fez 12 pontos na parcial, fez 19 a 9 e diminuiu a desvantagem para sete (33 a 26).

Antes do cronometro zerar, preocupação para o Sesi Franca. Nacho Laterza sofreu uma forte trombada de Facundo Corvalan na última posse de bola e, após demorar para levantar, foi levado ao hospital por precaução devido às dores no pescoço. O armador estava consciente durante o atendimento.

Sem um armador de origem disponível, Helinho precisou improvisar a criação ofensiva, com David Jackson, Luis Rodríguez e Bennett se alternando na condução das jogadas do time paulista.

O terceiro quarto teve mais trocas de cestas e Daniel Von Haydin assumiu o protagonismo ofensivo e ajudou o Brasília a manter uma margem segura no placar. A parcial terminou em 17 a 12 para os donos da casa, que entraram no último período vencendo: 50 a 38.

Brasília não desacelerou o ritmo ofensivo nos 10 minutos finais e continuou buscando os arremessos do perímetro. Na defesa, a equipe passou a conviver com o excesso de faltas e rapidamente atingiu o limite coletivo, aumentando a tensão na reta decisiva. O Sesi-Franca tentou aproveitar o cenário para diminuir a diferença, mas não obteve êxito e terminou com sua menor pontuação na temporada.

Desataques e próximo jogo

Brunão fez duplo-duplo para Brasília. Matheus Maranhão / Divulgação/CAIXA Brasília Basquete

Von Haydin terminou como cestinha da partida, com 28 pontos e registrou um duplo-duplo, com 11 rebotes, além de distribuir três assistências, somar quatro tocos e recuperar quatro bolas. O pivô Brunão também assinalou um duplo-duplo: 16 pontos e 14 rebotes.

No Franca, Corderro Bennett anotou 21 pontos, além de três rebotes e duas assistências. O time do interior paulista não conseguiu colocar outro jogador em dígitos duplos.