Brasília vence Franca e força o jogo cinco na semifinal do NBB

Em um jogo definido no último segundo, o Brasília Basquete (DF) venceu o Sesi-Franca (SP), por 71 a 69, no interior paulista, e empatou a série semifinal do NBB em 2 a 2, forçando um quinto confronto para definir quem irá seguir na busca por mais um título do torneio.
Atuando no Ginásio Pedrocão, o atual tetracampeão tinha tudo para fechar o playoff e se manter na disputa pelo 16º título nacional de sua história, o quinto consecutivo no NBB.
Mas Brasília, que soma quatro troféus, três deles do NBB, fez um jogo onde soube sustentar uma pequena vantagem construída ao longo do primeiro período, quando anotou 17 a 10, e sustentou o resultado até o último instante, quando a partida foi definida.
Momento de decisão
Com uma diferença de apenas dois pontos a favor de Brasília (70 a 68) e com dois segundos por jogar, Brunão cometeu falta sobre Georginho de Paula, que converteu apenas um lance livre e Franca cometeu uma infração para ainda tentar a sorte.
O argentino Facundo Corvalán acertou o primeiro arremesso, já com o cronômetro praticamente zerado, e fez 71 a 69. Logo depois, ele desperdiçou a segunda tentativa e a partida terminou.
— Talvez a gente pudesse ter sofrido um pouco menos para fechar o jogo, mas o importante é que deu certo. Agora é tudo ou nada. Acho que a beleza do esporte é essa — disse o ala-pivô Rafael Paulichi, que marcou 13 pontos e apanhou cinco rebotes.
Facundo Corvalan liderou ofensivamente a equipe brasiliense com 17 pontos, cinco rebotes e três assistências, enquanto Kevin Crescenzi acrescentou 15 pontos e sete rebotes.
Jogo 5
A quinta partida da série está programada para quinta-feira (28), às 20h, novamente em Franca, com transmissão do SporTV2.