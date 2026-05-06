Brasília e Mogi surpreendem favoritos Flamengo e Franca nos playoffs do NBB

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Corvalán foi o cestinha do Brasília. Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete/Divulgação

O encerramento da primeira rodada dos playoffs de quartas de final do NBB teve duas surpresas, com as derrotas de Flamengo e Sesi-Franca, para Brasília Basquete e Mogi Basquete, respectivamente.

Em Brasília, diante de um grande público, o time da casa derrotou o Flamengo, por 85 a 80, e manteve o mando de quadra.

O time do Distrito Federal liderou os três primeiros períodos e foi ampliando a vantagem até chegar ao último quarto, com oito pontos de frente.

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Nos 10 minutos finais, o Flamengo pressionou em busca da virada, mas o Brasília conseguiu segurar o resultado.

Com 21 pontos e seis assistências, o argentino Facundo Corvalán foi o cestinha do Brasília, que ainda contou com 15 pontos de Rafael Paulichi, 12 de Matheus Buiú e um duplo-duplo de 12 pontos e 12 rebotes de Daniel Von Haydin.

No Flamengo, o estadunidense Shaq Johnson anotou 21 pontos, enquanto o argentino Alex Negrete marcou 17.

O segundo jogo entre as duas equipes acontecerá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (8), às 19 horas.

Mogi bate atual tetracampeão

No último segundo, Duane Johnson fez a cesta da vitória do Mogi. Marcos Limonti / Relance/ Sesi Franca Basquete

Atual tetracampeão e dono da melhor campanha da fase de classificação do NBB, o Sesi-Franca foi batido pelo Mogi Basquete por 95 a 93.

Nono na primeira etapa do torneio, o Mogi superou uma desvantagem de seis pontos no primeiro quarto, que teve placar de 32 a 26 para o Franca.

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A virada veio apenas no último período, com Duane Johnson marcando a cesta da vitória a um segundo do final da partida. O estadunidense terminou a partida com 19 pontos.

— Não à toa, Franca é líder do campeonato, o atual tetracampeão. Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui. É clichê falar isso, mas no NBB não tem jogo fácil. Mas aqui em Franca é diferente. Temos total respeito pela equipe deles, pela cidade, pela torcida, mas, com certeza, foi uma vitória gigante. Não tem nada decidido, é só um primeiro jogo. Um passo muito importante. Sabíamos que precisávamos pegar pelo menos um mando de quadra e conseguimos fazer isso. Temos de manter concentrado, nada para comemorar e já focar no jogo 2 — disse Felipe Ruivo, que anotou um duplo-duplo de 18 pontos e 11 assistências, assim como Dikembe, que registrou 18 pontos e 10 rebotes.

Pelo Sesi Franca, Georginho de Paula bateu o recorde pessoal de pontuação no NBB com 35 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. Lucas Dias anotou 17, chegando aos 5 mil pontos pelo time francano na história do campeonato.