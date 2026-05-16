Brasília bate o Flamengo e vai encarar o Sesi-Franca nas semifinais do NBB

Diante do maior público da temporada, 12.035 pessoas, o Brasília Basquete derrotou o Flamengo, por 72 a 69, e fechou o playoff de quartas de final do NBB em 3 a 2, garantindo vaga nas semifinais, onde vai encarar o atual tetracampeão Sesi-Franca (SP).
A noite de sexta-feira (15), no Ginásio Nílson Nelson, em Brasília, foi mágica para a equipe a torcida do time da casa, que nem chegava entre os quatro melhores há 10 anos.
O ala-pivô Rafael Paulichi foi o cestinha de Brasília, com 18 pontos, além de garantir oito rebotes e dar uma assistência.
— É até difícil digerir e pensar no que está acontecendo. Trabalhamos muito para chegar até esse momento. Acho que não foi um jogo bonito, mas foi como tinha que ser. A gente precisava dar um jeito e conseguiu ganhar. Nos esforçamos todos os dias, mesmo cansados, com dor. Fora toda essa festa bonita na arquibancada. Então a resposta precisava vir na quadra para tudo isso ser recompensado — afirmou.
O pivô Brunão também teve atuação decisiva, com 15 pontos e cinco rebotes. O ala Pedro Mendonça, antes de deixar a partida machucado, anotou 13 pontos e o armador argentino Facundo Corvalán, dúvida para o confronto após deixar o jogo 4 mancando, atuou no sacrifício e terminou com 12 pontos, sete rebotes e três assistências.
O jogo 1 das semifinais, entre Sesi-Franca e Brasília, acontecerá na segunda-feira (18), às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca, com transmissão do SporTV.