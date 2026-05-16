Brasileiros terminam entre os seis primeiros no Mundial de Fórmula Kite

O Brasil garantiu resultado histórico no Campeonato Mundial de vela, na modalidade Fórmula Kite, na cidade de Viana do Castelo, em Portugal.
Neste sábado (16) foram disputadas as regatas finais, no sistema de eliminação, e Lucas Fonseca finalizou na quarta posição, enquanto Bruno Lobo foi o sexto colocado.
Esta foi a primeira vez que a vela brasileira colocou dois atletas — ou duas embarcações — entre os 10 primeiros de um Mundial envolvendo classes olímpicas vigentes, desde 2005, no Mundial da classe Star, com o vice-campeonato de Torben Grael e Marcelo Ferreira e o quinto lugar de Robert Scheidt e Bruno Prada.
— Resultado bem importante, por termos dois atletas no top-10 do Mundial. Também é bem relevante a constância dos resultados obtidos, especialmente pelo Bruno e considerando a pouca idade do Lucas. Gostaria de ressaltar também o trabalho da nossa comissão, com Juan Sienra coordenando esse time, e a ajuda do técnico José Irineu, que vem adquirindo experiência e colaborando demais com a classe — afirmou o diretor da CBVela, Claudio Biekarck.
O dia final
Após a fase de classificação, os 10 melhores chegaram ao dia decisivo, sendo que os dois primeiros já estavam automaticamente na final, enquanto os classificados entre o terceiro e o quinto lugar garantiram vaga nas semifinais.
Já os qualificados entre a sexta e a décima posição disputaram as quartas de final, que apontaram o brasileiro Lucas Fonseca e o chinês Haoran Zhang como classificados.
Nas quartas, eles enfrentaram o italiano Riccardo Pianosi, o austríaco Valentin Bontus e o também brasileiro Bruno Lobo.
Lucas Fonseca e Bontus foram os que melhor se saíram e que se garantiram na disputa por medalhas, ao lado de Maximilian Maeder, de Singapura, e do suíço Gian Stragiotti.
Maeder levou o ouro, com Stragiotti garantindo a prata e Valentin Bontus faturando o bronze, deixando Fonseca em quarto.
Na classificação final, Bruno Lobo acabou em sexto, atrás do italiano Pianosi e à frente dos chineses Zhang e Qibin Huang , do alemão Jannis Maus e do croata Martin Dolenc.