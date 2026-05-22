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Cenários da última rodada
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Brasileiros na Sul-Americana: veja times já classificados às oitavas e quem ainda briga por vaga direta 

Apenas um dos sete clubes do país já está garantido entre os 16 melhores enquanto outros dois só podem alcançar os playoffs 

Zero Hora

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