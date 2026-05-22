Brasileiros na Sul-Americana: veja times já classificados às oitavas e quem ainda briga por vaga direta 

Grêmio precisa vencer na Arena para avançar em primeiro no Grupo F. Jeff Botega / Agencia RBS

A última rodada da fase de grupos da Sul-Americana ocorre entre terça (26) e quinta (28) e apenas um dos sete clubes brasileiros está garantido nas oitavas.

O regulamento da competição indica que apenas o líder avança direto, enquanto os segundos colocados enfrentam os terceiros da fase de grupos da Libertadores em playoffs de ida e volta.

Botafogo é o único garantido nas oitavas do torneio. Grêmio, Atlético-MG, São Paulo e Vasco ainda lutam por vaga direta. O Bragantino e o Santos só conseguem alcançar os playoffs. Abaixo, Zero Hora mostra quais os cenários para cada um dos times.

Veja os cenários para os times brasileiros na última rodada da Sul-Americana

Atlético-MG - 3º do Grupo B

Ainda não está classificado;

Basta vencer o Puerto Cabello, em Minas, para avançar em 1º lugar;

Avança em 2º lugar se empatar, e Cienciano e Juventud também;

Caso nenhum dos cenários acima aconteça, está eliminado.

São Paulo - 1º do Grupo C

Já está classificado, busca vaga direta;

Basta vencer o Boston River, no Morumbi, para avançar em 1º lugar;

Se empatar tem que torcer para o Millonarios não vencer o O'Higgins;

Se perder, tem que torcer para Millonarios x O'Higgins terminar empatado;

Caso nenhum dos cenários acima aconteça, irá aos playoffs.

Santos - 4º do Grupo D

Só avança em 2º lugar;

Precisa vencer o Cuenca, na Vila Belmiro, e torcer para o San Lorenzo não perder para o Deportivo Recoleta ou torcer para o Deportivo Recoleta vencer o San Lorenzo por 3 ou mais gols de diferença

Botafogo - 1º do Grupo E

Não perde mais a liderança do grupo e, por isso, já está garantido nas oitavas;

Joga contra o vice-líder Caracas, já garantido nos playoffs, na Venezuela.

Grêmio - 2º do Grupo F

Já está classificado aos playoffs, busca a vaga direta;

Para avançar em primeiro, precisa vencer o City Torque, na Arena;

Caso empate ou perca, irá aos playoffs.

Vasco - 2º do Grupo G

Para avançar em primeiro, precisa vencer o Barracas, em São Januário, e torcer para o Olimpia perder para o Audax Italiano por 1 gol de diferença

Avança em segundo nos seguintes cenários: se vencer, e o Audax Italiano golear o Olimpia; se empatar, e o Olimpia não perder para o Audax Italiano ou se perder, e o Olimpia vencer o Audax Italiano;

Caso nenhum dos cenários acima aconteça, estará eliminado.

Bragantino - 3º do Grupo H