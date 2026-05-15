Brasileiros garantem vaga nas finais do Mundial de Fórmula Kite

Bruno Lobo (E) e Lucas Fonseca (D) ficaram no top 10. International Kiteboarding Association / Divulgação

O Brasil conseguiu classificar seus dois velejadores para a fase final do Campeonato Mundial de vela, na modalidade Fórmula Kite, na cidade de Viana do Castelo, em Portugal.

Nesta sexta-feira (15), as quatro últimas regatas foram disputadas e os 10 melhores avançaram para a fase decisiva, sendo que os dois primeiros garantiram vaga direta para a disputa por medalhas.

Bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, Bruno Lobo manteve a quarta posição desde o início da competição. Com um total de 64 pontos perdidos, após os três descartes permitidos e se classificou para as semifinais.

Campeão do Mundial da Juventude de 2024, Lucas Fonseca conseguiu se posicionar entre os 10 melhores. Com 112 pontos perdidos, ele encerrou a chamada Flotilha de Ouro em nono.

No sábado (16), os velejadores classificados entre o sexto e o décimo lugar se enfrentarão em regatas eliminatórias e os dois melhores irão para as semifinais. Líderes da primeira fase, Maximilian Maeder, de Singapura, e o suíço Gian Stragiotti, já estão na final.

Confira os 10 finalistas:

1 - Maximilian Maeder (SGP) - 16

2 - Gian Stragiotti (SUI) - 40

3 - Riccardo Pianosi (ITA) - 64

4 - Bruno Lobo (BRA) - 64

5 - Valentin Bontus (AUT) - 72

6 - Haoran Zhang (CHN) - 100,4

7 - Qibin Huang (CHN) - 105

8 - Jannis Maus (ALE) - 106

9 - Lucas Fonseca (BRA) - 112

10 - Martin Dolenc (CRO) - 113

* Os dois primeiros estão na final.

** Do 3º ao 5º estão nas semifinais.